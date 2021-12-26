Алжирский футболист умер прямо во время матча после удара в голову

Матч алжирской Лиги 2 между "Ораном" и "Саидой" не был доигран по самой ужасной причине - капитан гостей Софьян Лукар скончался прямо на поле.

30-летний игрок получил сильный удар в голову, после которого побегал еще несколько минут и потерял сознание. Врачи пытались его реанимировать, но у игрока внезапно отказало сердце.

В официальном сообщении алжирской федерации футбола сказано, что сразу после инцидента "медицинская карта Лукара была перепроверена, и у него не обнаружили противопоказаний к игре в футбол на высоком уровне".

В настоящее время все матчи местного первенства приостановлены. Поддержку семье Лукара выразили звезды алжирского футбола, как Рабах Маджер, Анди Делор, Софьян Фегули и многие другие.