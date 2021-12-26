Феллаини привел Шаньдун к чемпионству в Китае
34-летний бельгиец не теряет форму
Коллаж: twitter.com/TaishanShandong
"Шаньдун Тайшань" выиграл чемпионат Китая-2021, став недосягаемым для конкурентов за два тура до финиша.
Последний шаг к титулу был сделан сегодня - ведомые Маруаном Феллаини горцы победили "Хэбэй" (2:0). В свои 34 года бельгиец отметился 11 забитыми мячами в Суперлиге.
Других звезд в "Шаньдуне" не осталось - из-за новых правил чемпионат Китая покинули практически все известные легионеры, так что компанию Феллаини составляют малоизвестные бразильцы Мойсес, Жадсон, португалец Педру Дельгаду, а также местные исполнители.
Shandong Taishan Champion de Chine ????????— YOUSSEF???????? (@youssefmagra) December 26, 2021
C’est Fellaini qui marque.pic.twitter.com/d2qRNcYC8k
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