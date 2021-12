Эмиль Форсберг признан лучшим игроком Швеции в 2021 году

Полузащитник "Лейпцига" Эмиль Форсберг впервые в карьере был признан лучшим игроком Швеции. Он стал лучшим игроком страны по итогам 2021 года.

Отметим, что сейчас футболист восстанавливается после травмы.

В 2020 году лучшим футболистом Швеции уже в 12-й раз в карьере был признан Златан Ибрагимович.

