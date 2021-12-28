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Эмиль Форсберг признан лучшим игроком Швеции в 2021 году

Общие новости
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Полузащитник обошел Ибрагимовича

Эмиль Форсберг признан лучшим игроком Швеции в 2021 году

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Лейпцига" Эмиль Форсберг впервые в карьере был признан лучшим игроком Швеции. Он стал лучшим игроком страны по итогам 2021 года.

Отметим, что сейчас футболист восстанавливается после травмы.

В 2020 году лучшим футболистом Швеции уже в 12-й раз в карьере был признан Златан Ибрагимович.

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В статье: РБ Лейпциг Эмиль Форсберг
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