Эмиль Форсберг признан лучшим игроком Швеции в 2021 году
Полузащитник обошел Ибрагимовича
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Лейпцига" Эмиль Форсберг впервые в карьере был признан лучшим игроком Швеции. Он стал лучшим игроком страны по итогам 2021 года.
Отметим, что сейчас футболист восстанавливается после травмы.
В 2020 году лучшим футболистом Швеции уже в 12-й раз в карьере был признан Златан Ибрагимович.
???????????????? ???????????????????????????????? - ???????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????? ⭐????????— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) December 27, 2021
Congrats on being named Sweden's Footballer of the Year for the first time, @eforsberg10 ????
????⚪ #WeAreLeipzig pic.twitter.com/2Y6tCTgWlB
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