Коронавирус у Шевы, громкий трансфер Барсы и торги по Мудрыку. Главные новости за 28 декабря

Омикрон шагает по Европе - вот и украинская легенда подхватила вирус. Наряду с Шевченко на самоизоляцию отправился и капитан "Дженоа" Доменико Кришито - скорее всего, следующий матч против "Сассуоло" 6 января "Грифоны" проведут без них. Ситуация у команды аховая - от спасительной 18-й строчки "Дженоа" отделяют 6 очков.

"Лисы" плохо выглядят в текущем сезоне, но на "Ливерпуль" собрались и победили во многом благодаря выдающейся игре своего голкипера Каспера Шмайхеля - 1:0. Таким образом, после 19 туров красные остались с 41 очком, как и "Челси". "Манчестер Сити" же постепенно уходит в отрыв - у него 47 баллов.

Каталонцы объявили о переходе 21-летней звезды сборной Испании - и с этим Жоана Лапорту можно поздравить. По слухам, "Ман Сити" выручил за Торреса 55 млн евро плюс еще 10 млн бонусами. Деньги у "Барсы" есть - она взяла крупный заем. Вопрос в другом - как высвободить место в платежке, чтобы Ла Лига зарегистрировала Феррана на остаток сезона?

Утка это или нет - решайте сами, но СМИ настаивают, что переговоры действительно имеют место, а за Михаила англичане предлагают 15 млн фунтов. Хорошая сумма, учитывая, что 20-летний вингер играет на высоком уровне только полгода и даже не успел еще дебютировать в национальной сборной. Еще больше поражает предполагаемая зарплата - 28 тысяч фунтов в неделю. В Украине столько не заработаешь - получается, надо идти?

Жорже Жезуш давно обладает культовым статусом в Португалии, но в "Бенфике" дела у тренера-ветерана не заладились вообще. Последней каплей стало бездарное поражение "Порту" (0:3) в Кубке. Что принесет Роману Яремчуку смена тренера пока сказать сложно. Старт сезона получился для украинца скомканным - лишь 6 голов во всех турнирах. Надо срочно прибавлять.

Годы идут, а Ярославский не меняется. Вы же помните Майдану, Вильягру, Бланко и Кристальдо, правда? Так вот, "Металлист" снова подыскал аргентинца. В Буэнос-Айресе пишут, что трансфер из "Велеса" 28-летнего опорника Херонимо Поблете уже на мази - харьковчане согласовали контракт на 3,5 года. В текущем сезоне у хавбека 30 матчей и 2 ассиста во всех турнирах - это явное усиление под УПЛ, а не Первую лигу.