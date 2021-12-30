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Сити ушёл в отрыв, Польша осталась без тренера, шанс Лунина. Главные новости за 29 декабря

Общие новости
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду

Сити ушёл в отрыв, Польша осталась без тренера, шанс Лунина. Главные новости за 29 декабря

Фото: Faisal HQ, Twitter

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 29 декабря.

Ман Сити ушёл в отрыв

“Манчестер Сити” укрепил своё лидерство в Премьер-лиге благодаря десятой победе кряду. Очередной жертвой “горожан” стал “Брентфорд”, который был обыгран со скромным счётом 0:1 благодаря голу Фила Фодена в дебюте встречи. “Челси” в свою очередь разделил очки с “Брайтоном” (1:1) и позволил “Сити” оторваться от ближайшего преследователя на 8 пунктов. Ранее в этом туре оступился и “Ливерпуль”, проиграв на выезде “Лестеру” (1:0) Брендана Роджерса.

Шанс Лунина

В воскресенье Андрей Лунин может дебютировать за “Реал” в Ла Лиге в поединке против “Хетафе”. Дело в том, что основной вратарь королевского клуба Тибо Куртуа заболел коронавирусом и принять участие в ближайшем матче не сможет. Сам украинец тоже недавно переболел COVID-19, но уже сдал негативный тест. Помимо Куртуа, коронавирус также обнаружен у Винисиуса Жуниора, Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга.

Польша осталась без тренера

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза покинул свой пост. 51-летний специалист в одностороннем порядке разорвал свой контракт, выплатив Польскому футбольному союзу компенсацию в размере 300 тысяч евро. Соуза получил предложение от “Фламенго”, ради которого и расстался с нынешней работой. Соглашение с бразильским клубом рассчитано на два года. Таким образом Польша осталась без тренера перед стыковыми матчами против России в рамках отбора к ЧМ-2022.

Терри вернулся в Челси

Легенда “Челси” Джон Терри вернулся в родной клуб. 41-летний экс-защитник займет должность тренера-консультанта. Он будет работать с игроками и тренерами академии. Джон будет также обучать коллег и поддерживать диалог с молодыми игроками и их родителями. К своим обязанностям он приступит в начале 2022 года. Терри является воспитанником "синих" и защищал цвета "Челси" с 1998 по 2017 год. За это время он провел 713 матчей, выиграл 5 титулов АПЛ, 5 кубков Англии, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.

Шахтёр планирует подписать Нереса

Донецкий "Шахтер" заинтересован в подписании очередного игрока “Аякса”. Как сообщает Goal.com, "горняки" уже делали запрос нидерландскому клубу относительно трансфера 24-летнего вингера Давида Нереса, но получили отказ. Ожидается, что "Шахтер" готов сделать еще одно предложение, которое будет в размере около 15 млн евро. По данным источника, донецкий клуб готов оставить "Аяксу" часть экономических прав на футболиста. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 22 млн евро, его контракт заканчивается летом 2023 года.

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Комментарии (1)
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Мироненко (Полтава)
30.12.2021 в 08:06
З Луніним може статися поразка для Реала, бо він також після корони, краще нехай стане третій воротар.
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