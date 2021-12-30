Рисунку на теле не место. Игроков сборной Китая обязали свести татуировки
Появление новых строго запрещено
Фото: news.cgtn.com
Министерство спорта Китая обязало футболистов сборной свести татуировки. Появление новых тату на их телах строго запрещено.
"Тем членам основной сборной и команды U-23, у которых уже есть татуировки, советуется самостоятельно их свести. В особых случаях тату должны быть под длинным рукавом во время тренировок и матчей. Это возможно лишь с согласия команды", – говорится в заявлении.
Отмечается, что особенное внимание будет уделено командам U-20 и более молодым возрастам. При подписании контрактов работодатели будут обращать внимание на татуировки.
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Источник:Mathrubhumi.com
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