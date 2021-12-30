Рисунку на теле не место. Игроков сборной Китая обязали свести татуировки

Министерство спорта Китая обязало футболистов сборной свести татуировки. Появление новых тату на их телах строго запрещено.

"Тем членам основной сборной и команды U-23, у которых уже есть татуировки, советуется самостоятельно их свести. В особых случаях тату должны быть под длинным рукавом во время тренировок и матчей. Это возможно лишь с согласия команды", – говорится в заявлении.