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Рисунку на теле не место. Игроков сборной Китая обязали свести татуировки

Общие новости
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Появление новых строго запрещено

Рисунку на теле не место. Игроков сборной Китая обязали свести татуировки

Фото: news.cgtn.com

Новина українською

Министерство спорта Китая обязало футболистов сборной свести татуировки. Появление новых тату на их телах строго запрещено.

"Тем членам основной сборной и команды U-23, у которых уже есть татуировки, советуется самостоятельно их свести. В особых случаях тату должны быть под длинным рукавом во время тренировок и матчей. Это возможно лишь с согласия команды", – говорится в заявлении.

Отмечается, что особенное внимание будет уделено командам U-20 и более молодым возрастам. При подписании контрактов работодатели будут обращать внимание на татуировки.

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В статье: Китай
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Источник:
Mathrubhumi.com

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