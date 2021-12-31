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Левандовский признан спортсменом года по версии AIPS

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(1 голосов)

Поляк опередил гонщика из Формулы-1 и Месси

Левандовский признан спортсменом года по версии AIPS

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) определила лучшего спортсмена года. Победителем в этой номинации стал нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский.

Отметим, что форвард "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси также претендовал на это звание, но занял 3-е место. Правда, он стал лучшим среди спортсменов Северной и Южной Америки.

На второй позиции в голосовании расположился пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, выступающий в Формуле-1. В топ-10 также попал и звездный игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, который по итогам голосования занял шестую позицию.

Лучшей командой года признали сборную Италии, которая стала победителем Евро 2020.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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Источник:
AIPS

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
31.12.2021 в 14:31
Добрий варіант... Хоч, як і більшість цих опитувань, він євроцентричний! Спробуйте в них знайти спортсменів з Азії чи Африки... Та і Південна Америка "світиться" лише тими, хто засвітився у Європі! От і виходить в Європі збираються головні таланти, але і оцінюють їх з європозицій.
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