Левандовский признан спортсменом года по версии AIPS

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) определила лучшего спортсмена года. Победителем в этой номинации стал нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский.

Отметим, что форвард "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси также претендовал на это звание, но занял 3-е место. Правда, он стал лучшим среди спортсменов Северной и Южной Америки.

На второй позиции в голосовании расположился пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, выступающий в Формуле-1. В топ-10 также попал и звездный игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, который по итогам голосования занял шестую позицию.

Лучшей командой года признали сборную Италии, которая стала победителем Евро 2020.