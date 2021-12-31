Левандовский признан спортсменом года по версии AIPS
Поляк опередил гонщика из Формулы-1 и Месси
фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) определила лучшего спортсмена года. Победителем в этой номинации стал нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский.
Отметим, что форвард "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси также претендовал на это звание, но занял 3-е место. Правда, он стал лучшим среди спортсменов Северной и Южной Америки.
На второй позиции в голосовании расположился пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, выступающий в Формуле-1. В топ-10 также попал и звездный игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, который по итогам голосования занял шестую позицию.
Лучшей командой года признали сборную Италии, которая стала победителем Евро 2020.
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