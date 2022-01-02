Драгович: Как вы думаете, я бы поехал в Динамо, если бы были предложения от лучших клубов?
Австриец хотел в топ-клуб
Экс-защитник "Динамо" Александар Драгович дал комментарий о том, почему в 2013-м году он перешел именно в киевский клуб:
"Если бы лучшие предложения были у меня на бумаге, как вы думаете, я бы поехал в Киев? Были разговоры о разном интересе, но не от "Манчестер Юнайтед". Я был бы первым, кто бы назвал человека дураком, если бы он отказался от такого предложения.
Я должен сказать правду: у меня не было такого предложения, поэтому я хотел построить для себя такую же дорогу в топ-чемпионат, как Видич, проложивший ее через Россию. Поэтому я и подумал о клубе из Восточной Европы. Эти лиги были похожи", – сказал Драгович.
Популярное сейчас
- УЕФА поздравила Шовковского с Днем рождения, опубликовав видео его сейва пенальти Рауля в ЛЧ
- Усик получил обязательного претендента по линии IBF
- Переход Миколенко, трудные победы Манчестер Сити и Вест Хэма. Главные новости за 1 января
- Вингер Аякса дал согласие на переход в Шахтер. Клуб не прочь отпустить игрока
- Сплошная романтика. Как Лео Месси отдыхает на рождественских каникулах. ВИДЕО
- "Меня прозвали книжный червь" - Степаненко рассказал, как провел отпуск на Мальдивах