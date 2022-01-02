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Драгович: Как вы думаете, я бы поехал в Динамо, если бы были предложения от лучших клубов?

Общие новости
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Австриец хотел в топ-клуб

Драгович: Как вы думаете, я бы поехал в Динамо, если бы были предложения от лучших клубов?

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Экс-защитник "Динамо" Александар Драгович дал комментарий о том, почему в 2013-м году он перешел именно в киевский клуб:

"Если бы лучшие предложения были у меня на бумаге, как вы думаете, я бы поехал в Киев? Были разговоры о разном интересе, но не от "Манчестер Юнайтед". Я был бы первым, кто бы назвал человека дураком, если бы он отказался от такого предложения.

Я должен сказать правду: у меня не было такого предложения, поэтому я хотел построить для себя такую же дорогу в топ-чемпионат, как Видич, проложивший ее через Россию. Поэтому я и подумал о клубе из Восточной Европы. Эти лиги были похожи", – сказал Драгович.

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В статье: Динамо (Киев) Байер (Леверкузен) Александар Драгович Црвена Звезда (Белград)
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Источник:
b92.net

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