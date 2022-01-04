Месси и Роналду не попали в символическую сборную 2021 года по версии L’Equipe

Любой рейтинг спорный априори: выберешь Менди, почему не Эдерсон; выберешь Эдерсона, почему не Доннарумма; выберешь Доннарумму, почему не Нойер; выберешь Нойера, почему не Куртуа... И так до бесконечности. Претендентов много, место в воротах одно, взгляды и предпочтения у каждого свои.