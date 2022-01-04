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Месси и Роналду не попали в символическую сборную 2021 года по версии L’Equipe

Общие новости
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(1 голосов)

Обладателю Золотого мяча не нашлось места в команде года

Месси и Роналду не попали в символическую сборную 2021 года по версии L’Equipe

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный журнал L’Équipe представил символическую сборную по итогам 2021 года.

В команде года не нашлось места действующему обладателю Золотого мяча, нападающему ПСЖ Лионелю Месси, а также форварду "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Сборная 2021 года от L’Equipe выглядит следующим образом:

голкипер: Эдуард Менди ("Челси");

защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Маркиньос ("ПСЖ"), Тео Эрнандес ("Милан");

полузащитники: Н’Голо Канте ("Челси"), Жоржиньо ("Челси"), Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити"), Мохамед Салах ("Ливерпуль");

нападающие: Карим Бензема ("Реал"), Роберт Левандовски ("Бавария").

Месси и Роналду не попали в символическую сборную 2021 года по версии L’Equipe - изображение 1

Напомним, в голосовании за право получить Золотой мяч Месси обошёл всех футболистов, представленных в команде года по версии L'Equipe.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду
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Комментарии (8)
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Romerik (YNWA)
04.01.2022 в 17:06
Очень субъективный рейтинг, с несколькими спорными позициями и неправильной расстановкой....
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+1
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RicoRico (Кривой Рог)
04.01.2022 в 16:52
Уходит эпоха.
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.01.2022 в 16:48
Мбаппе лучше всех!
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0
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Dr. House (Поділля)
04.01.2022 в 16:33
Очень спорно насчёт Менди, Маркиньоса и Де Брюйне в принципе тоже. И без Мбаппе..
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
04.01.2022 в 17:28
Любой рейтинг спорный априори: выберешь Менди, почему не Эдерсон; выберешь Эдерсона, почему не Доннарумма; выберешь Доннарумму, почему не Нойер; выберешь Нойера, почему не Куртуа... И так до бесконечности. Претендентов много, место в воротах одно, взгляды и предпочтения у каждого свои.
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0
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
04.01.2022 в 18:05
Мой вариант:Облак (или Нойер) – Кулибали (может, не он, но х. з., кого другого), Маркиньос, ван Дейк – Дэвис, Александр-Арнольд – Канте – Де Брюйне, Месси – Бензема (возможно, Лукаку), Левандовски.
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-1
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
04.01.2022 в 18:22
Может, Фернандеш или Коман вместо Месси.
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sasha_lv (Львів)
04.01.2022 в 16:25
цілком закономірно......(ціна ЗМ )
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