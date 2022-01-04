Месси и Роналду не попали в символическую сборную 2021 года по версии L’Equipe
Обладателю Золотого мяча не нашлось места в команде года
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Авторитетный журнал L’Équipe представил символическую сборную по итогам 2021 года.
В команде года не нашлось места действующему обладателю Золотого мяча, нападающему ПСЖ Лионелю Месси, а также форварду "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
Сборная 2021 года от L’Equipe выглядит следующим образом:
голкипер: Эдуард Менди ("Челси");
защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Маркиньос ("ПСЖ"), Тео Эрнандес ("Милан");
полузащитники: Н’Голо Канте ("Челси"), Жоржиньо ("Челси"), Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити"), Мохамед Салах ("Ливерпуль");
нападающие: Карим Бензема ("Реал"), Роберт Левандовски ("Бавария").
Напомним, в голосовании за право получить Золотой мяч Месси обошёл всех футболистов, представленных в команде года по версии L'Equipe.
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