Лучший футболист Египта уже 8 лет живет в эмиграции. Он стал изгоем, поддержав исламистов

Каждый болельщик знает, что лучший египетский футболист носит красные цвета "Ливерпуля".

Из Египта, однако, ситуация видится иначе. В 2018 году в опросе на сайте ФИФА потомки фараонов проголосовали за футболиста, который не выступал в Европе, предпочтя лоску АПЛ и Примеры бушующее море каирских улиц.

Для бедноты, составляющей 80% населения Египта, он больше чем просто спортсмен - и этого Мохаммеду Абутрика не простили.

Вскоре после обнародования результатов опроса египетские власти подсуетились - и суд приговорил экс-футболиста к году тюрьмы за "налоговые махинации".

Абутрика с 2013-го проживает в Катаре, так что приговор носил, скорее, символический характер. Его цель - напомнить Мохаммеду, что домой дорога закрыта. Мнение людей неважно - на Востоке они решают немногое.

Конечно, он и сам знает - до смены власти в Египте ничего такого не произойдет.

***

Его мир раз и навсегда перевернуло 1 февраля 2012 года.

"Аль-Ахли" думал, что приехал в Порт-Саид на футбол, а попал в западню. Ворота стадиона закрыли, чтоб никто не сбежал; полиция бездействовала, пропуская внутрь неизвестных с оружием.

Еще до финального свистка началось побоище. Фанатов гостевой команды резали и сбрасывали с трибун; добивали ногами и палками. Футболисты еле добежали до раздевалок, как туда вломилась толпа с мольбами о помощи.

13-летний паренек умер прямо на руках Абутрика, напоследок пробормотав:

В общей сложности резня в Порт-Саиде забрала жизни 74 фанатов "Аль-Ахли". Шокированный Абутрика на следующий день объявил, что уходит из футбола.

Вернувшись в Каир, он лично навестил семьи всех погибших; помогал деньгами; организовывал похороны и акции протеста против бездействия властей.

Все понимали, откуда растут ноги. Годом ранее ультрас "Аль-Ахли" - "Ахлави" - сыграли ключевую роль в свержении диктатора Хосни Мубарака. Власть, однако, перешла не к восставшим, а к переходному правительству, где военные сохраняли ключевое влияние. Порт-Саид не имел ничего общего с футболом - это была чистая месть.

Абутрика в ответ решил идти до конца и открыто поддержал оппозиционное движение Братья-мусульмане…

***

Для правящей верхушки это был удар. Мохаммеда не просто любили - его обожали в Египте.

Абутрика пять раз признавался лучшим футболистом страны; семь раз выигрывал чемпионат; четырежды - Лигу чемпионов КАФ; дважды - Кубок африканских наций. Никогда ранее египетский футбол не бывал столь успешен на международной арене.

"Лучший игрок мира за пределами Европы и Южной Америки", - восхищенно писала про Мохаммеда The Times после КАН-2008.

Кот-д’Ивуар привез на тот турнир Дрогба, братьев Туре, Эбуэ, Зокора, Ромарика и прочих звезд из Европы, но на фоне египетского плеймейкера потерялись все. Очная встреча "Фараонов" и "Слонов" в полуфинале превратилась в избиение - 4:1.

Абутрика поучаствовал почти во всех опасных атаках Египта, а на 91-й минуте еще и довершил дело голом, после чего вколотил и победный в финале против Камеруна.

В Европе ему предлагали миллионы, но без толку. Первый тренер "Мага" Хасан Эль-Шахли рассказывал, что однажды хотел повысить ему зарплату посреди сезона, но Абутрика отказался:

Теперь это интервью, да и вообще все положительные упоминания об Абутрика в Египте запрещены. Хорошо хоть YouTube на месте и помнит, как лидер "Аль-Ахли" становился лучшим бомбардиром клубного чемпионата мира-2006; как убрал с пути мексиканскую "Америку" и чудом не выбил бразильский "Интернасьонал" - мяч предательски попал в штангу.

Мягкая, отточенная техника Абутрика; его видение поля и завидная фактура произвели впечатление и на Кубке конфедераций-2009, где Фараоны победили Италию (1:0) и дали бой Бразилии (3:4) - возможно, лучшая игра Мага в карьере.

Про Египет и говорить нечего - Мохаммед был на голову сильнее всех. В 2008-м BBC признала его игроком года в Африке - всего лишь второй случай в XXI веке, когда награда досталась игроку не из европейских лиг.

***

Естественно, поддержка такого человека очень помогла Братьям-мусульманам победить на выборах в 2012 году.

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mohamed Hossam/Anadolu Agency

После протестов на площади Тахрир и катастрофы в Порт-Саиде к Абутрика прислушивались даже больше, чем к профессиональным политикам, и ему всегда было что сказать - и о нищете на окраинах, и об отсутствии донорской крови, и о произволе силовиков.

Параллельно с карьерой футболиста Мохаммед закончил философский факультет Каирского университета. Многие видели в нем будущего лидера нации - почему нет?

Это сейчас мы знаем, чем все кончилось. Братья-мусульмане объявлены террористической организацией в части стран Ближнего Востока, а в Египте всех влиятельных людей, поддержавших движение, либо посадили, либо выдворили.

И нет, это не "толкиновская" битва добра со злом. На берегах Нила большинство живет за чертой бедности, а его образование ограничивается знанием Корана. На эти массы и опирались Братья-мусульмане - традиционалисты, видевшие спасение от разрухи в разных формах шариата. Абутрика, выросший на пыльных улицах Гизы, под тенью великих пирамид, пропитан этой культурой.

"Homosexuality is not a human right, in fact it's against humanity."



Former Egyptian footballer Mohamed Aboutrika dismissed the Premier League's #RainbowLaces campaign while working as a pundit for Qatar's BeIN Sports.



LGBTQ groups are concerned ahead of the 2022 World Cup. pic.twitter.com/5FpoVIRlk5