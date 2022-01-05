Лунин сыграет за Реал, Лукаку извинился перед Челси, лидера Зари торгуют немцы. Главные новости за 4 января

Андрей Лунин сыграет свой дебютный матч в сезоне-2021/22 уже сегодня в Кубке короля - так заявил на пресс-конференции Карло Анчелотти. Тибо Куртуа коуч "Реала" даже не внес в заявку, дав бельгийцу отдых. В остальном тренер пообещал, что состав Мадрида будет боевым - "Сливочные" еще не забыли, что именно "Алькояно" выбил их из Кубка год назад. К слову, с тех пор Лунин в основе и не появлялся.

Извинения Ромелу появились вчера на всех официальных каналах синих. До этого бельгиец дал скандальное интервью, в котором усомнился в методах тренера Томаса Тухеля и назвал ошибкой уход из "Интера". И на что он рассчитывал? Пришлось Лукаку с виноватой физиономией бубнеть на камеру, мол, ничего такого ввиду не имел и вообще сделает все для побед "Челси". Цирк и только.

Кристиан говорит, что пребывает в отличной форме, а сердце после остановки на Евро-2020 его больше не беспокоит, так что он намерен вернуться на поле. Когда и где? Очевидно, не в Италии - там с кардиостимулятором играть нельзя. Вроде бы разрешено такое в Нидерландах, но пока новостей на этот счет нет. Ждем?

Назарий забил 2 гола в 10 матчах за "Днепр-1", вчистую проиграв конкуренцию Артему Довбику - вот боссы клуба и решили его не держать, вернув обратно "Динамо". Нужен ли он Киеву? Конечно, нет. СМИ пишут, что Луческу даже не возьмет Русина на сборы и его ждет еще одна аренда. Вроде, лишь 23 года парню, а карьера уже зашла в тупик.

Если верить СМИ, опальный хавбек "Зари" попал в поле зрения "Арминии". У Кочергина осталось полгода по контракту, который он не собирается продлевать, из-за чего угодил в дубль. Немцы хотят взять его бесплатно уже сейчас - они ведут борьбу за выживание, и им срочно необходимо усиление. Но пойдет ли на уступку "Заря"? Или же потребует денег?

Sky Sports уверяет, что "Сороки" договорились о переходе правого бека из "Атлетико" за 12 млн фунтов. Киран был полезен "Матрасникам" в прошлом, чемпионском сезоне, а вот осенью выпал из состава и больше лечился, чем играл. Трансфер интересен и тем, что это первая громкая покупка "Ньюкасла" после прихода в клуб инвестора из Саудовской Аравии. К гадалке не ходи - to be continued.