  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Максим Таловеров перешел в пражскую Славию

Общие новости
(2 голосов)

Футболист имеет опыт выступлений в чешской лиге

Максим Таловеров перешел в пражскую Славию

Новина українською

Украинский защитник Максим Таловеров перешел из "Ческе Будеевице" в пражскую "Славию".

Контракт рассчитан до 2026 года. Сумма трансфера составит 700 тысяч евро.

21-летний Таловеров провел в Чехии 3 сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Максим Таловеров
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
05.01.2022 в 16:00
Теперь продать Качарабу в Бундеслигу,а Таловеров основным в Славии и есть ещё два хороший защитника для Сборной Украины!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...