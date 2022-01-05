Максим Таловеров перешел в пражскую Славию
Футболист имеет опыт выступлений в чешской лиге
Украинский защитник Максим Таловеров перешел из "Ческе Будеевице" в пражскую "Славию".
Контракт рассчитан до 2026 года. Сумма трансфера составит 700 тысяч евро.
21-летний Таловеров провел в Чехии 3 сезона.
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
05.01.2022 в 16:00
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