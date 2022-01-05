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ФИФА объявила финальную тройку претендентов на звание лучшего вратаря года The Best

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Представители ПСЖ, Челси и Баварии

ФИФА объявила финальную тройку претендентов на звание лучшего вратаря года The Best

The Best

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ФИФА представила тройку финалистов, претендующих на приз лучшему вратарю 2021 года The Best.

В финальной тройке - Джанлуиджи Доннарумма из "ПСЖ", Эдуар Менди из "Челси" и Мануэль Нойер из "Баварии".

Выбыли Каспер Шмейхель ("Лестер") и Алиссон ("Ливерпуль").

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Напомним, что церемония вручения наград The Best состоится 17 января.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер ФИФА Челси (Лондон) Пари Сен-Жермен (Париж) Джанлуиджи Доннарумма Эдуар Менди
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