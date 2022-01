ФИФА объявила финальную тройку претендентов на звание лучшего вратаря года The Best

ФИФА представила тройку финалистов, претендующих на приз лучшему вратарю 2021 года The Best.

В финальной тройке - Джанлуиджи Доннарумма из "ПСЖ", Эдуар Менди из "Челси" и Мануэль Нойер из "Баварии".

Выбыли Каспер Шмейхель ("Лестер") и Алиссон ("Ливерпуль").

Напомним, что церемония вручения наград The Best состоится 17 января.

