ФИФА объявила финальную тройку претендентов на звание лучшего вратаря года The Best
Представители ПСЖ, Челси и Баварии
The Best
ФИФА представила тройку финалистов, претендующих на приз лучшему вратарю 2021 года The Best.
В финальной тройке - Джанлуиджи Доннарумма из "ПСЖ", Эдуар Менди из "Челси" и Мануэль Нойер из "Баварии".
Выбыли Каспер Шмейхель ("Лестер") и Алиссон ("Ливерпуль").
Напомним, что церемония вручения наград The Best состоится 17 января.
???? ???? Behold the shortlist for #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2021... but only one can win!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 5, 2022
???? Who do you think should be crowned #TheBest?
???????? @gigiodonna1
???????? Edouard Mendy
???????? @Manuel_Neuer pic.twitter.com/q2Jh34aRIW
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