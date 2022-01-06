Дебют Лунина, изоляция Яремчука и возвращения Дани Алвеса. Главные новости за 5 января

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 5 января.

Андрей Лунин провел свой первый матч в нынешнем сезоне и всего второй в составе "Реала". Как и год назад, украинец получил шанс в матче Кубка Испании против "Алькояно". Королевскому клубу удалось взять реванш за прошлогоднее поражение, победив на выезде 1:3. За "Реал" голами отметились Милитао, Асенсио и Иско. На счету Лунина 4 сейва.

"Челси" сделал заявку на выход в решающий матч Кубка Лиги, в родных стенах обыграв "Тоттенхэм" в первой игре 1/2 финала турнира. Победу "синим" принес гол Кая Хавертца и автогол Бена Дэвиса в первом тайме. Отметим, что с момента возвращение Антонио Конте в Англию "Тоттенхэм" не уступал во внутренних соревнований до этого поединка. "Ливерпуль" и "Арсенал" померяются силами во втором полуфинале.

Дани Алвес вновь сыграл за "Барселону" спустя 2054 дня, выйдя на поле в рамках матча 1/16 Кубка Короля против "Линарес Депортиво". Это его первый матч за "сине-гранатовых" с 22 мая 2016 года. В итоге "Барселона" вымучала выездную победу 1:2, совершив камбек во второй тайме после провала в первой половине. Алвес провёл на поле все 90 минут. Напомним, Алвес является самым титулованным игроком в истории футбола – на его счету 43 трофея.

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук подхватил коронавирус. Как сообщает Record, украинец сдал положительный тест на ковид. Также положительные тесты сдали еще три футболиста первой команды – Пицци, Неманя Радонич и Миле Свилар. Напомним, что Яремчук уже болел ковидом в ноябре 2020-го, до этого сдавал положительный тест в августе 2020-го, но повторный результат был отрицательным. В текущем сезоне Яремчук в 25 матчах за "Бенфику" забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко сдал отрицательный (повторный) тест на коронавирус. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Джанлуки Ди Марцио. Таким образом, ожидается, что Андрей Николаевич сможет руководить командой непосредственно с бровки в матче против "Сассуоло", который состоится в четверг, 6 января. Напомним, что 45-летний специалист с конца декабря находится на самоизоляции, поскольку его тест на коронавирус оказался положительным.