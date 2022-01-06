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Дебют Лунина, изоляция Яремчука и возвращения Дани Алвеса. Главные новости за 5 января

Общие новости
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 5 января.

Дебют Лунина, изоляция Яремчука и возвращения Дани Алвеса. Главные новости за 5 января

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 5 января.

Лунин получил шанс в Кубке Испании

Андрей Лунин провел свой первый матч в нынешнем сезоне и всего второй в составе "Реала". Как и год назад, украинец получил шанс в матче Кубка Испании против "Алькояно". Королевскому клубу удалось взять реванш за прошлогоднее поражение, победив на выезде 1:3. За "Реал" голами отметились Милитао, Асенсио и Иско. На счету Лунина 4 сейва.

Челси нанёс поражение Конте

"Челси" сделал заявку на выход в решающий матч Кубка Лиги, в родных стенах обыграв "Тоттенхэм" в первой игре 1/2 финала турнира. Победу "синим" принес гол Кая Хавертца и автогол Бена Дэвиса в первом тайме. Отметим, что с момента возвращение Антонио Конте в Англию "Тоттенхэм" не уступал во внутренних соревнований до этого поединка. "Ливерпуль" и "Арсенал" померяются силами во втором полуфинале.

Дани Алвес получил второй дебют в Барсе

Дани Алвес вновь сыграл за "Барселону" спустя 2054 дня, выйдя на поле в рамках матча 1/16 Кубка Короля против "Линарес Депортиво". Это его первый матч за "сине-гранатовых" с 22 мая 2016 года. В итоге "Барселона" вымучала выездную победу 1:2, совершив камбек во второй тайме после провала в первой половине. Алвес провёл на поле все 90 минут. Напомним, Алвес является самым титулованным игроком в истории футбола – на его счету 43 трофея.

Яремчук подхватил COVID-19

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук подхватил коронавирус. Как сообщает Record, украинец сдал положительный тест на ковид. Также положительные тесты сдали еще три футболиста первой команды – Пицци, Неманя Радонич и Миле Свилар. Напомним, что Яремчук уже болел ковидом в ноябре 2020-го, до этого сдавал положительный тест в августе 2020-го, но повторный результат был отрицательным. В текущем сезоне Яремчук в 25 матчах за "Бенфику" забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

Шева пошёл на поправку

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко сдал отрицательный (повторный) тест на коронавирус. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Джанлуки Ди Марцио. Таким образом, ожидается, что Андрей Николаевич сможет руководить командой непосредственно с бровки в матче против "Сассуоло", который состоится в четверг, 6 января. Напомним, что 45-летний специалист с конца декабря находится на самоизоляции, поскольку его тест на коронавирус оказался положительным.

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