Мбаппе рассказал, как необходимо бороться с расизмом в футболе

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе дал интервью для CNN.

"Расизм в футболе? Мы должны начать с социальных сетей. Но прежде всего, мы, футболисты, должны вмешаться. Ты должен быть активен и помогать людям".

"Я помню оскорбления в свой адрес после того, как не забил пенальти в ворота сборной Швейцарии. Я делал все ради своей страны. Я делал все для того, чтобы осчастливить французов, чтобы все могли гордиться. Поэтому мне больно и тяжело. На самом деле, в 2022 году такое отношение не должно быть возможным".