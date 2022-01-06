Мбаппе рассказал, как необходимо бороться с расизмом в футболе
Килиан на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе дал интервью для CNN.
"Расизм в футболе? Мы должны начать с социальных сетей. Но прежде всего, мы, футболисты, должны вмешаться. Ты должен быть активен и помогать людям".
"Я помню оскорбления в свой адрес после того, как не забил пенальти в ворота сборной Швейцарии. Я делал все ради своей страны. Я делал все для того, чтобы осчастливить французов, чтобы все могли гордиться. Поэтому мне больно и тяжело. На самом деле, в 2022 году такое отношение не должно быть возможным".
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Источник:CNN
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