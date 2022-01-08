Каннаваро предложили возглавить сборную Польши

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что Фабио Каннаваро может возглавить национальную сборную Польшу.

Ассоциация футбола Польши уже ведет переговоры с итальянским специалистом и предложил 48-летнему Фабио соглашение на два года. Каннаваро пока не дал ответ и взял паузу для принятия решения.

В качестве тренера Каннаваро работал в азиатском регионе: в "Аль-Ахли", "Гуанчжоу", "Аль-Наср", "Тяньцзинь" и сборной Китая.

Следующий свой матч сборная Польши проведет против России в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022 в Катаре.