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Каннаваро предложили возглавить сборную Польши

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Перед стыками против России

Каннаваро предложили возглавить сборную Польши

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что Фабио Каннаваро может возглавить национальную сборную Польшу.

Ассоциация футбола Польши уже ведет переговоры с итальянским специалистом и предложил 48-летнему Фабио соглашение на два года. Каннаваро пока не дал ответ и взял паузу для принятия решения.

В качестве тренера Каннаваро работал в азиатском регионе: в "Аль-Ахли", "Гуанчжоу", "Аль-Наср", "Тяньцзинь" и сборной Китая.

Следующий свой матч сборная Польши проведет против России в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022 в Катаре.

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В статье: Польша Фабио Каннаваро
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Источник:
Gianluca di Marzio

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