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Игрок из чемпионата Катара пережил сердечный приступ прямо во время матча

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Поединок не был доигран

Игрок из чемпионата Катара пережил сердечный приступ прямо во время матча

Скриншот з трансляції

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Поединок 13-го тура Катарской лиги между “Аль-Райяаном” и “Аль-Вакрой” был остановлен в конце первого тайма. Центральный защитник "Аль-Вакры" Усман Кулибали испытал сердечный приступ и не смог продолжить матч.

Он упал в воротах и ​​начал трястись. На поле сразу же появились врачи и стали оказывать ему первую медицинскую помощь. Остальные игроки сразу упали на поле и начали молиться.

После этого к самым воротам выехала машина скорой помощи и его отвезли в больницу. СМИ сообщают, что в медучреждении 32-летний игрок пришел в себя и сейчас находится в нормальном состоянии.

Из-за этого инцидента встреча не была доиграна – судья ее прервал и завел всех игроков в подтрибунное помещение.

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В статье: "Аль-Райан" (Катар)
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