Игрок из чемпионата Катара пережил сердечный приступ прямо во время матча

Поединок 13-го тура Катарской лиги между “Аль-Райяаном” и “Аль-Вакрой” был остановлен в конце первого тайма. Центральный защитник "Аль-Вакры" Усман Кулибали испытал сердечный приступ и не смог продолжить матч.

Он упал в воротах и ​​начал трястись. На поле сразу же появились врачи и стали оказывать ему первую медицинскую помощь. Остальные игроки сразу упали на поле и начали молиться.

Footballer Ousmane Coulibaly collapsed on the pitch during a league game in Qatar. Any guess why? HEART ATTACK -- the NEW NORMAL for what were the healthiest and fittest people on earth. pic.twitter.com/daNBLYv1sG