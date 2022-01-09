Игрок из чемпионата Катара пережил сердечный приступ прямо во время матча
Поединок не был доигран
Скриншот з трансляції
Поединок 13-го тура Катарской лиги между “Аль-Райяаном” и “Аль-Вакрой” был остановлен в конце первого тайма. Центральный защитник "Аль-Вакры" Усман Кулибали испытал сердечный приступ и не смог продолжить матч.
Он упал в воротах и начал трястись. На поле сразу же появились врачи и стали оказывать ему первую медицинскую помощь. Остальные игроки сразу упали на поле и начали молиться.
Footballer Ousmane Coulibaly collapsed on the pitch during a league game in Qatar. Any guess why? HEART ATTACK -- the NEW NORMAL for what were the healthiest and fittest people on earth. pic.twitter.com/daNBLYv1sG— BoxerRebellion777 (@BRebellion777) January 9, 2022
После этого к самым воротам выехала машина скорой помощи и его отвезли в больницу. СМИ сообщают, что в медучреждении 32-летний игрок пришел в себя и сейчас находится в нормальном состоянии.
Из-за этого инцидента встреча не была доиграна – судья ее прервал и завел всех игроков в подтрибунное помещение.
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