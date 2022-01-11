Чужие даже среди своих. Сборные ЛНР и ДНР не взяли на чемпионат непризнанных государств

В составе групп предстоящего в июне 2022 года в Ницце турнира под эгидой CONIFA не нашлось мест для сборных так называемых ЛНР и ДНР.

Как сообщает Telegram-канал "Донбасс решает", футболисты непризнанных государственных образований не примут участие в соревновании из-за проблем с финансированием, сложной логистикой в условиях пандемии и отсутствия виз.

На турнире сыграют сборные Ниццы, Северного Кипра, Абхазии, Южной Осетии, Сардинии, Лапландии, Секейского края, Падании, Западной Армении, Нагорного Карабаха, Корнуолла и Чамерии.

CONIFA – это конфедерация независимых футбольных ассоциаций, она является футбольной федерацией для всех ассоциаций, не входящих в состав ФИФА.