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Чужие даже среди своих. Сборные ЛНР и ДНР не взяли на чемпионат непризнанных государств

Общие новости
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(1 голосов)

Речь о CONIFA

Чужие даже среди своих. Сборные ЛНР и ДНР не взяли на чемпионат непризнанных государств

Conifa

Новина українською

В составе групп предстоящего в июне 2022 года в Ницце турнира под эгидой CONIFA не нашлось мест для сборных так называемых ЛНР и ДНР.

Как сообщает Telegram-канал "Донбасс решает", футболисты непризнанных государственных образований не примут участие в соревновании из-за проблем с финансированием, сложной логистикой в условиях пандемии и отсутствия виз.

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На турнире сыграют сборные Ниццы, Северного Кипра, Абхазии, Южной Осетии, Сардинии, Лапландии, Секейского края, Падании, Западной Армении, Нагорного Карабаха, Корнуолла и Чамерии.

CONIFA – это конфедерация независимых футбольных ассоциаций, она является футбольной федерацией для всех ассоциаций, не входящих в состав ФИФА.

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В статье: ДНР и ЛНР ДНР CONIFA
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Комментарии (8)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
11.01.2022 в 11:45
Таке враження, що половина учасників не просто невизнані, а взагалі вигадані під наркотою. Західна Вірменія??? Ніцца теж окрема держава?? І до речі, редакція, правильна назва цих регіонів Донбасу - ОРДіЛОСОС.
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+2
0
Volder (Ков)
11.01.2022 в 11:41
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+2
0
can (Торонто, Львов)
11.01.2022 в 11:39
Донбасс решает? Донбасс - решил!!!
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+2
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
11.01.2022 в 11:31
Эту х-ню даже на чемпионат умалишённых не берут? Шахтёр (бывший дау нецк) может достойно представить юзовку на этом чемпионате :)
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+5
-2
alktus (Хмельницкий)
11.01.2022 в 11:17
Только не Северная Осетия, а Южная. Исправте
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+3
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
11.01.2022 в 11:28
Тоже об этом хотел написать. На этом сайте такие глупые люди работают, что они даже не знают порой, где запятую нужно поставить. А не то, что бы разобраться в геополитике или географии.
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+4
0
Caballero (DC)
11.01.2022 в 11:10
Недолюди.
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+5
-1
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.01.2022 в 11:09
Орки даже среди орков орки
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+5
-1


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