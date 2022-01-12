Шахтер договорился с Аяксом, поражение Салаха, страсти по Калитвинцеву. Главные новости за 11 января

Авторитетный итальянец Николо Скира пишет, что переход Давида Нереса в Киев - дело решенное. 24-летний бразилец подпишет с "Горняками" контракт до 2026 года; за него заплатят 18 млн евро. Карьера Нереса сейчас на спаде, а еще 2-3 сезона назад им интересовались топ-клубы Европы. Помимо Давида "Шахтер" смотрит левого бека "Фламенго" Рамона Рамоса, которого СМИ называют "новым Марсело". Там пока без конкретики.

В Чернигове возмущены тем, что Владислав договорился с "Александрией" и даже подписал с ней контракт, хотя его договор с "Десной" по-прежнему в силе. При этом нота протеста подана не в УАФ, а самому футболисту, что несколько странно. Похоже, ситуация с огромными долгами в Чернигове не выдумка, и крыть боссам "Десны" просто нечем. Печально.

23-летний Александр Петрусенко перешел в венгерский "Гонвед" - контракт рассчитан на 1,5 сезона. Главное же - трансфер осуществлен за деньги! "Минай" надо поздравить, ведь в низах УПЛ продажи случаются нечасто. Петрусенко в текущем сезоне был реально неплох, набегав 19 матчей во всех турнирах. Его новый клуб идет 8-м в венгерском первенстве, так что это повышение.

Действующий обладатель Кубка Африки Алжир плохо стартовал на турнире, расписав мировую со скромным Сьерра-Леоне (0:0). Голкипер соперника иногда творил чудеса, играя на выходах, будто Мануэль Нойер, но все равно Слимани, Мареза, Бенассера и других это не извиняет. Также отмечаем победу мощной Нигерии над Египтом Мохаммеда Салаха - 1:0 с голом Келечи Ихеаначо.

Свершилось - 21-летний универсал внесен в заявочный лист "Барсы" на домашние турниры. Теоретично его дебют может пройти уже сегодня в Суперкубке против "Реала" - вчера Ферран сдал отрицательный тест на COVID. Ну а вообще за помощь в регистрации Торреса "Кулес" должны благодарить Филиппе Коутиньо - тот вчера оформился до конца сезона в "Астон Вилле", которая взяла на себя большую часть его зарплаты. Без этого места в платежке "Барсе" не хватило бы.

Пришел Григорчук - и пошли новички. Вчера "Моряки" объявили о переходе центрального защитника Дугласа Бергквиста, который до последнего времени защищал цвета "Кальмара". 28-летний стоппер ранее играл в английской трясине, Польше, сменил несколько клубов дома в Швеции. В общем, для нынешней Одессы - это топ-легионер.