Ему 54 года. Легендарный японец проведет свой 37-й сезон в карьере футболиста

Нападающий "Йокогамы" Кадзуеси Миура на правах арендного соглашения перешел в клуб "Судзука Пойнт Геттерс" – команда выступает в 4-м по силе японском дивизионе. Казалось бы, обычный переход, но дело в том, что 26 февраля футболисту исполнится 55 лет.

Таким образом, он проведет свой 37-й сезон как футболист. Отметим, что "Судзуку" (команда станет 15-й в карьере игрока) тренирует брат Кадзуеси – Ясутоси Миура. Наставник "Пойнт Геттерс" старше всего на полтора года.

Миура – самый возрастной игрок, когда-либо выступавший в Высшей лиге Японии. Он провел последний поединок в турнире в возрасте 54 лет и 12 дней. Также Кадзуеси – самый возрастной автор забитого мяча в первенстве. Свой первый матч за сборную Японии (89 поединков, 55 голов) Миура сыграл в 1990 году.

До 12 сентября 2020 года японец считался самым возрастным играющим профессиональным футболистом в мире, его рекорд побил 54-летний монгол Хандсурен Оюнбилег. Затем суринамец Ронни Брюнсвийк сыграл официальный матч в возрасте 60 лет.