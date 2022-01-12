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Ему 54 года. Легендарный японец проведет свой 37-й сезон в карьере футболиста

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Суши, похоже, реально сила

Ему 54 года. Легендарный японец проведет свой 37-й сезон в карьере футболиста

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Йокогамы" Кадзуеси Миура на правах арендного соглашения перешел в клуб "Судзука Пойнт Геттерс" – команда выступает в 4-м по силе японском дивизионе. Казалось бы, обычный переход, но дело в том, что 26 февраля футболисту исполнится 55 лет.

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Таким образом, он проведет свой 37-й сезон как футболист. Отметим, что "Судзуку" (команда станет 15-й в карьере игрока) тренирует брат Кадзуеси – Ясутоси Миура. Наставник "Пойнт Геттерс" старше всего на полтора года.

Миура – самый возрастной игрок, когда-либо выступавший в Высшей лиге Японии. Он провел последний поединок в турнире в возрасте 54 лет и 12 дней. Также Кадзуеси – самый возрастной автор забитого мяча в первенстве. Свой первый матч за сборную Японии (89 поединков, 55 голов) Миура сыграл в 1990 году.

До 12 сентября 2020 года японец считался самым возрастным играющим профессиональным футболистом в мире, его рекорд побил 54-летний монгол Хандсурен Оюнбилег. Затем суринамец Ронни Брюнсвийк сыграл официальный матч в возрасте 60 лет.

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В статье: Кадзуеси Миура
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Источник:
reuters.com

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