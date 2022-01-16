Экс-игрок Львова перешел в Шериф Вернидуба

Бразильский фланговый полузащитник Жуниньо Пернамбукано официально стал игроком молдавского "Шерифа", тренером которого является украинец Юрий Вернидуб. Детали контракта пока не раскрываются.

Пернамбукано перешел во "Львов" в феврале 2019-го. В составе первой команды провел 33 матча, и забил 3 гола.

С марта текущего года бразилец выступал в аренде за "Буде-Глимт". При этом в его активе 1 гол в 13 встречах.