Экс-игрок Львова перешел в Шериф Вернидуба
Бразилец поможет молдованам в Лиге Европы
Бразильский фланговый полузащитник Жуниньо Пернамбукано официально стал игроком молдавского "Шерифа", тренером которого является украинец Юрий Вернидуб. Детали контракта пока не раскрываются.
Пернамбукано перешел во "Львов" в феврале 2019-го. В составе первой команды провел 33 матча, и забил 3 гола.
С марта текущего года бразилец выступал в аренде за "Буде-Глимт". При этом в его активе 1 гол в 13 встречах.
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Источник:Сайт ФК "Шериф"
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