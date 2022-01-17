Назван главный кандидат на должность тренера сборной Польши
Этот специалист уже работал с польской командой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер сборной Польши Адам Навалка может вновь возглавить команду. Он является основным кандидатом на эту должность, пишет Sport.pl.
64-летний Навалка ранее работал с польской командой с 2013 по 2018 год.
Ранее сообщалось, что одним из вариантов является Андрей Шевченко, который ранее был уволен из "Дженоа". Однако позже пресс-аташе сборной Польши уже опроверг эту информацию.
Также по данным журналиста Николо Скиры, украинский специалист решил повременить с выбором новой команды.
Напомним, что следующий свой матч сборная Польши проведет 24 марта против России в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022 в Катаре.
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