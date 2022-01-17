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Назван главный кандидат на должность тренера сборной Польши

Общие новости
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Этот специалист уже работал с польской командой

Назван главный кандидат на должность тренера сборной Польши

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Польши Адам Навалка может вновь возглавить команду. Он является основным кандидатом на эту должность, пишет Sport.pl.

64-летний Навалка ранее работал с польской командой с 2013 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что одним из вариантов является Андрей Шевченко, который ранее был уволен из "Дженоа". Однако позже пресс-аташе сборной Польши уже опроверг эту информацию.

Также по данным журналиста Николо Скиры, украинский специалист решил повременить с выбором новой команды.

Напомним, что следующий свой матч сборная Польши проведет 24 марта против России в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022 в Катаре.

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В статье: Польша Адам Навалка
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Источник:
sport.pl

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
17.01.2022 в 10:03
Да уж... и даже в Минае уже тренер есть. "Безработица" )))
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