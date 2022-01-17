Назван главный кандидат на должность тренера сборной Польши

Бывший главный тренер сборной Польши Адам Навалка может вновь возглавить команду. Он является основным кандидатом на эту должность, пишет Sport.pl.

64-летний Навалка ранее работал с польской командой с 2013 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что одним из вариантов является Андрей Шевченко, который ранее был уволен из "Дженоа". Однако позже пресс-аташе сборной Польши уже опроверг эту информацию.

Также по данным журналиста Николо Скиры, украинский специалист решил повременить с выбором новой команды.

Напомним, что следующий свой матч сборная Польши проведет 24 марта против России в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022 в Катаре.