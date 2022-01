Защитник Ливерпуля – в тройке лучших ассистентов ТОП-5 лиг в рамках последних 4 сезонов

Вчера, 16 января, "Ливерпуль" обыграл "Брентфорд" в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги (3:0). Голы в активе Фабиньо, Окслейд-Чемберлена и Минамино. Результативную передачу на первый мяч бразильскому опорному хавбеку отдал правый защитник "красных" Трент Александер-Арнольд, он точно нашел 3-го номера подачей с корнера.

С начала сезона-2018/19 только Томас Мюллер (64) и Лионель Месси (47) отдали больше результативных передач в рамках ТОП-5 европейских лиг, чем плеймейкер "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд (42), как сообщает статистический портал Opta Sports.

42 - Since the start of the 2018-19 season, only Thomas Müller (64) and Lionel Messi (47) have provided more assists in Europe's big-five leagues than Liverpool right back Trent Alexander-Arnold (42). Platter. pic.twitter.com/ntDC6hI6YJ