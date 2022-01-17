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Защитник Ливерпуля – в тройке лучших ассистентов ТОП-5 лиг в рамках последних 4 сезонов

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Уступает Мюллеру и Месси

Защитник Ливерпуля – в тройке лучших ассистентов ТОП-5 лиг в рамках последних 4 сезонов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 16 января, "Ливерпуль" обыграл "Брентфорд" в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги (3:0). Голы в активе Фабиньо, Окслейд-Чемберлена и Минамино. Результативную передачу на первый мяч бразильскому опорному хавбеку отдал правый защитник "красных" Трент Александер-Арнольд, он точно нашел 3-го номера подачей с корнера.

С начала сезона-2018/19 только Томас Мюллер (64) и Лионель Месси (47) отдали больше результативных передач в рамках ТОП-5 европейских лиг, чем плеймейкер "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд (42), как сообщает статистический портал Opta Sports.

"Ливерпуль" воспользовался поражением "Челси" и вышел на второе место. Отставание от "Манчестер Сити" составляет 11 очков.

Читайте такжеНа Энфилде пчелы не жужжали. АПЛ. Ливерпуль – Брентфорд 3:0

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В статье: Лионель Месси Томас Мюллер Трент Александер-Арнольд
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