Первый матч Дженоа без Шевы и, возможно, последняя игра гандболистов на Евро. Что и где смотреть в понедельник
А еще много тенниса, правда, украинки будут отдыхать
Фото: facebook.com/uhfukraine / Автор неизвестен
ФУТБОЛ
Серия А
19:30 Болонья - Наполи
19:30 Милан - Специя
21:45 Фиорентина - Дженоа
ТЕННИС
02:00 Aus Open. Первый круг и
ХОККЕЙ
УХЛ
20:00 БСФК - Днепр
Суперлига
18:30 Альтаир - Краматорск +
БАСКЕТБОЛ
Суперлига
19:00 Киев-Баскет - Одесса
Женщины. Суперлига
12:00 Прометей - Чайка
ГАНДБОЛ
Евро-2022
19:00 Украина - Хорватия и
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