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Первый матч Дженоа без Шевы и, возможно, последняя игра гандболистов на Евро. Что и где смотреть в понедельник

Общие новости
(2 голосов)

А еще много тенниса, правда, украинки будут отдыхать

Первый матч Дженоа без Шевы и, возможно, последняя игра гандболистов на Евро. Что и где смотреть в понедельник

Фото: facebook.com/uhfukraine / Автор неизвестен

UA-Футбол
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ФУТБОЛ
Серия А
19:30 Болонья - Наполи Первый матч Дженоа без Шевы и, возможно, последняя игра гандболистов на Евро. Что и где смотреть в понедельник - изображение 1
19:30 Милан - Специя Первый матч Дженоа без Шевы и, возможно, последняя игра гандболистов на Евро. Что и где смотреть в понедельник - изображение 1
21:45 Фиорентина - Дженоа Первый матч Дженоа без Шевы и, возможно, последняя игра гандболистов на Евро. Что и где смотреть в понедельник - изображение 1

ТЕННИС
02:00 Aus Open. Первый круг Первый матч Дженоа без Шевы и, возможно, последняя игра гандболистов на Евро. Что и где смотреть в понедельник - изображение 4и Первый матч Дженоа без Шевы и, возможно, последняя игра гандболистов на Евро. Что и где смотреть в понедельник - изображение 5

ХОККЕЙ
УХЛ
20:00 БСФК - Днепр Первый матч Дженоа без Шевы и, возможно, последняя игра гандболистов на Евро. Что и где смотреть в понедельник - изображение 6

Суперлига
18:30 Альтаир - Краматорск Первый матч Дженоа без Шевы и, возможно, последняя игра гандболистов на Евро. Что и где смотреть в понедельник - изображение 7+

БАСКЕТБОЛ
Суперлига
19:00 Киев-Баскет - Одесса Первый матч Дженоа без Шевы и, возможно, последняя игра гандболистов на Евро. Что и где смотреть в понедельник - изображение 8

Женщины. Суперлига
12:00 Прометей - Чайка Первый матч Дженоа без Шевы и, возможно, последняя игра гандболистов на Евро. Что и где смотреть в понедельник - изображение 8

ГАНДБОЛ
Евро-2022
19:00 Украина - Хорватия Первый матч Дженоа без Шевы и, возможно, последняя игра гандболистов на Евро. Что и где смотреть в понедельник - изображение 10 и Первый матч Дженоа без Шевы и, возможно, последняя игра гандболистов на Евро. Что и где смотреть в понедельник - изображение 7

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