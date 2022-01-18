Гений, тактик, каталонец. Сегодня отмечает День рождения Пеп Гвардиола
51! Остается на вершине из года в год
Getty Images / Global Images Ukraine
Хосеп (Пеп) Мария Гвардиола-и-Сала – наставник "Манчестер Сити", самый титулованный тренер в истории "Барселоны" и "горожан". Во время карьеры футболиста выступал на позиции опорного полузащитника, защищал цвета каталонцев, "Брешии", "Ромы", "Аль-Ахли", "Дорадос де Синалоа", сборных Испании и Каталонии.
Как игрок – шестикратный чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка страны, четырехкратный обладатель Суперкубка Испании, победитель Кубка европейских чемпионов, обладатель Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА, со сборной становился олимпийским чемпионом.
Happy 51st birthday to the first manager to:— Squawka Football (@Squawka) January 18, 2022
◉ Win the treble with a Spanish side
◉ Win six trophies in a single calendar year
◉ Win the domestic treble in English men's football
◉ Win 100 points in a Premier League season
Happy birthday, Pep Guardiola. ???? pic.twitter.com/VQ9HTgJkeW
В 2007 году начал тренерскую карьеру в "Барселоне Б". C 2008-го по 2012 год Пеп возглавлял основу каталонцев. Вместе с Гвардиолой клуб выиграл все возможные трофеи. В "Баварии" испанец также брал все, но кроме ЛЧ. С "горожанами" наставник праздновал триумф в каждом турнире в Англии. В прошлом розыгрыше ЛЧ дошел с командой до финала, где минимально уступил "Челси" (0:1).
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