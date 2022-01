Гений, тактик, каталонец. Сегодня отмечает День рождения Пеп Гвардиола

Хосеп (Пеп) Мария Гвардиола-и-Сала – наставник "Манчестер Сити", самый титулованный тренер в истории "Барселоны" и "горожан". Во время карьеры футболиста выступал на позиции опорного полузащитника, защищал цвета каталонцев, "Брешии", "Ромы", "Аль-Ахли", "Дорадос де Синалоа", сборных Испании и Каталонии.

Как игрок – шестикратный чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка страны, четырехкратный обладатель Суперкубка Испании, победитель Кубка европейских чемпионов, обладатель Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА, со сборной становился олимпийским чемпионом.

Happy 51st birthday to the first manager to:



◉ Win the treble with a Spanish side



◉ Win six trophies in a single calendar year



◉ Win the domestic treble in English men's football



◉ Win 100 points in a Premier League season



