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Гений, тактик, каталонец. Сегодня отмечает День рождения Пеп Гвардиола

Общие новости
(1 голосов)

51! Остается на вершине из года в год

Гений, тактик, каталонец. Сегодня отмечает День рождения Пеп Гвардиола

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хосеп (Пеп) Мария Гвардиола-и-Сала – наставник "Манчестер Сити", самый титулованный тренер в истории "Барселоны" и "горожан". Во время карьеры футболиста выступал на позиции опорного полузащитника, защищал цвета каталонцев, "Брешии", "Ромы", "Аль-Ахли", "Дорадос де Синалоа", сборных Испании и Каталонии.

Как игрок – шестикратный чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка страны, четырехкратный обладатель Суперкубка Испании, победитель Кубка европейских чемпионов, обладатель Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА, со сборной становился олимпийским чемпионом.

В 2007 году начал тренерскую карьеру в "Барселоне Б". C 2008-го по 2012 год Пеп возглавлял основу каталонцев. Вместе с Гвардиолой клуб выиграл все возможные трофеи. В "Баварии" испанец также брал все, но кроме ЛЧ. С "горожанами" наставник праздновал триумф в каждом турнире в Англии. В прошлом розыгрыше ЛЧ дошел с командой до финала, где минимально уступил "Челси" (0:1).

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В статье: Хосеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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FCZK-1922 (Кировоград)
18.01.2022 в 09:50
Физрук, все его команды имели лучшие составы в мире в тот момент, а МС вообще имеет два равноценных состава, что позволяет в АПЛ проходить ровно всю дистанцию в отличие от тех же Ливерпуля и Челси, в которых выпадание основных игроков играет решающую роль.
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