"Футбол – наименьшая из забот ФИФА". Агент Бензема – о невключении Карима в сборную FIFPro

Карим Джазири, агент форварда мадридского "Реала" Карима Бензема, остался крайне недоволен тем фактом, что его клиент не был включен в команду года по версии FIFPro.

Команда лучших был презентована вчера, 17 января, в рамках церемонии вручения премий The Best от ФИФА. Джазири высказался у себя в Твиттере:

"Не поставить Бензема в число лучших 11 футболистов года – это неуважение к футболу. Однако мы все равно знаем, что футбол – это наименьшая из забот ФИФА, причем уже давно".