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"Футбол – наименьшая из забот ФИФА". Агент Бензема – о невключении Карима в сборную FIFPro

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Полная несправедливость – так считает тезка

"Футбол – наименьшая из забот ФИФА". Агент Бензема – о невключении Карима в сборную FIFPro

Getty Images / Global Images Ukraine

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Карим Джазири, агент форварда мадридского "Реала" Карима Бензема, остался крайне недоволен тем фактом, что его клиент не был включен в команду года по версии FIFPro.

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Команда лучших был презентована вчера, 17 января, в рамках церемонии вручения премий The Best от ФИФА. Джазири высказался у себя в Твиттере:

"Не поставить Бензема в число лучших 11 футболистов года – это неуважение к футболу. Однако мы все равно знаем, что футбол – это наименьшая из забот ФИФА, причем уже давно".

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В статье: Карим Бензема ФИФА FIFA: The Best Карим Джазири
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