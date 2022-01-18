"Футбол – наименьшая из забот ФИФА". Агент Бензема – о невключении Карима в сборную FIFPro
Полная несправедливость – так считает тезка
Getty Images / Global Images Ukraine
Карим Джазири, агент форварда мадридского "Реала" Карима Бензема, остался крайне недоволен тем фактом, что его клиент не был включен в команду года по версии FIFPro.
Команда лучших был презентована вчера, 17 января, в рамках церемонии вручения премий The Best от ФИФА. Джазири высказался у себя в Твиттере:
"Не поставить Бензема в число лучших 11 футболистов года – это неуважение к футболу. Однако мы все равно знаем, что футбол – это наименьшая из забот ФИФА, причем уже давно".
Ne pas mettre @Benzema dans le onze de l’année est un manque de respect au football mais on sait que le foot c’est le cadet des soucis de la FIFA et ça depuis un bon moment! pic.twitter.com/OJnJmOzA2g— Karim Djaziri (@KDjaziri) January 17, 2022
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