Известно, как Петраков проголосовал за лучшего игрока года по версии ФИФА
Он даже не включил Месси в топ-3
Стало известно, как главный тренер сборной Украины Александр Петраков проголосовал за номинантов на награду лучшему игроку года The Best от ФИФА.
На первое место он поставил нападающего "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовского, который получил пять баллов. На втором месте оказался Мохамед Салах ("Ливерпуль", сборная Египта, 3 балла), на третьем – Карим Бензема ("Реал", сборная Франции, 1 балл).
Напомним, что Роберт Левандовский был признан лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА.
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Источник:ФИФА
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Комментарии (4)
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satellite (Харьков)
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Dr. House (Поділля)
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мы за динамо (киев)
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Siren05 (Мариуполь)
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