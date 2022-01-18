Известно, как Петраков проголосовал за лучшего игрока года по версии ФИФА

Стало известно, как главный тренер сборной Украины Александр Петраков проголосовал за номинантов на награду лучшему игроку года The Best от ФИФА.

На первое место он поставил нападающего "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовского, который получил пять баллов. На втором месте оказался Мохамед Салах ("Ливерпуль", сборная Египта, 3 балла), на третьем – Карим Бензема ("Реал", сборная Франции, 1 балл).

Напомним, что Роберт Левандовский был признан лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА.