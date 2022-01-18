  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Известно, как Петраков проголосовал за лучшего игрока года по версии ФИФА

Общие новости
(1 голосов)

Он даже не включил Месси в топ-3

Известно, как Петраков проголосовал за лучшего игрока года по версии ФИФА

Новина українською

Стало известно, как главный тренер сборной Украины Александр Петраков проголосовал за номинантов на награду лучшему игроку года The Best от ФИФА.

На первое место он поставил нападающего "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовского, который получил пять баллов. На втором месте оказался Мохамед Салах ("Ливерпуль", сборная Египта, 3 балла), на третьем – Карим Бензема ("Реал", сборная Франции, 1 балл).

Напомним, что Роберт Левандовский был признан лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА.

Читайте такжеПетраков: Не видел, чтобы игроки говорили мне: Да что ты мне рассказываешь? Ты временный
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Александр Петраков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФИФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
satellite (Харьков)
18.01.2022 в 13:09
Согласен на все 100.........
Ответить
0
0
Dr. House (Поділля)
18.01.2022 в 12:41
Адекватно проголосував. Зараз налетять зубожілі Мессіршмідти та зайвехромосомні Дзюбодрочери...
Ответить
+1
0
мы за динамо (киев)
18.01.2022 в 12:09
якщо кого яка кандидатура з трійці не влаштовує то на підміну є ще холанд.
Ответить
0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
18.01.2022 в 11:52
Адекватно. Прямо, как я считаю :)
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...