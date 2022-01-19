Зарплата Шевченко, перелом Кривцова и новый тренер для Миколенко. Главные новости за 18 января

Андрей Шевченко не получил от генуэзцев 20 млн евро компенсации за досрочное увольнение, поскольку остается на контракте у клуба. Если ничего не изменится, до лета 2024-го он будет зарабатывать по 2,4 млн в год; его штаб - еще 4,7 млн. Для "Дженоа" такая ситуация не в новинку - параллельно клуб платит оклады ранее уволенных Давиде Баллардини и Роландо Морана.

"Эвертон" Виталия Миколенко получил нового тренера - исполнять обязанности менеджера после отставки Рафы Бенитеса будет легенда клуба Данкан Фергюсон. На счету шотландца свыше 200 матчей за "Ирисок" в 1994-2006 годах. На данный момент "Ириски" занимают аж 16-е место в таблице, так что работы у Миколенко и компании непочатый край.

Плохи дела команды Томаса Тухеля - она не удержала победу над скромным "Брайтоном" (1:1), показав далекий от идеала футбол. Начиная с ноября у синих на 8 побед меньше, чем у "Манчестер Сити"; параллельно в СМИ ширятся слухи о конфликтах в раздевалке "Челси". Кажется, чемпионская гонка для хозяев "Стэмфорд Бридж" закончена.

30-летний центральный защитник умудрился получить перелом малоберцовой кости в бытовых условиях, так что нормально подготовиться к рестарту сезона у него вряд ли получится. Медики говорят, что вернется на поле Сергей не ранее середины марта. Его участие в стыковом матче за место на ЧМ-2022 против Шотландии (24 марта) под большим вопросом.

Туринцы наконец-то не просто победили, а сделали это в доминирующем стиле - "Сампдория" была разгромлена 4:1. Увольнение Роберто д’Аверсы, мягко говоря, не помогло генуэзцам обрести себя. В то же время "Лацио" намучился с "Удинезе" - победный мяч Чиро Иммобиле забил лишь на 106-й минуте, в своем стиле сыграв на линии офсайда. Остальные матчи 1/8 финала Кубка Италии будут сыграны сегодня-завтра.

На 88 году ушел из жизни Пако Хенто - легенда мадридского "Реала" и всего мирового футбола. Только ему удалось выиграть 12 чемпионских титулов в Испании и 6 раз поднять над головой Кубок европейских чемпионов. При этом индивидуальная статистика у Хенто тоже на высоте - он был среди лучших фланговых форвардов эпохи, забив 182 гола в 600 матчах за "Реал" с 1958 по 1971 годы.