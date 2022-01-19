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Международная сеть фаст-фудов добавила в свое меню Месси-бургер

Общие новости
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(1 голосов)

А вода в честь Роналду планируется? Да и Азар вряд ли доволен…

Международная сеть фаст-фудов добавила в свое меню Месси-бургер

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Международная сеть фаст-фудов Hard Rock Cafe в рамках программы Live Greatness представила новинку в списке своих блюд. Messi Burger стал доступен для посетителей кафе с 11 января 2022 года.

Бургер состоит из двух говяжьих котлет, итальянского нежного сыра проволоне, нарезанного чоризо (свиная колбаса), карамелизированного красного лука, листьев салата, помидоров и фирменного соуса Hard Rock.

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Пока бургер, названный в честь Месси, продается только во Флориде. С 1 марта его смогут попробовать во всех уголках мира, где представлены заведения Hard Rock Cafe. Ориентировочная цена – 12 долларов.

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В статье: Лионель Месси
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
19.01.2022 в 10:10
Война по всем фронтам! Ждем КриДога! Искренне восхищаюсь, как американцы и канадцы умудряются запихивать в себя двухярусные бургеры, зрелище то еще! А как же это хавать где-то в подземке? ПальцАми разбирать? Я уже почти 20 лет здесь, но людей, которые жрут эту, убойную для организма, гадость никогда не пойму. Бабки за рекламу, конечно, не пахнут, но я очень сомневаюсь, что Месси потребляет что-то подобное!
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