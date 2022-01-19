Международная сеть фаст-фудов добавила в свое меню Месси-бургер
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Международная сеть фаст-фудов Hard Rock Cafe в рамках программы Live Greatness представила новинку в списке своих блюд. Messi Burger стал доступен для посетителей кафе с 11 января 2022 года.
Бургер состоит из двух говяжьих котлет, итальянского нежного сыра проволоне, нарезанного чоризо (свиная колбаса), карамелизированного красного лука, листьев салата, помидоров и фирменного соуса Hard Rock.
Пока бургер, названный в честь Месси, продается только во Флориде. С 1 марта его смогут попробовать во всех уголках мира, где представлены заведения Hard Rock Cafe. Ориентировочная цена – 12 долларов.
New #messi burger ????— Mauricio Gómez M (@maogomateus) January 15, 2022
Estará fría como el pechito del mejor de todos ???????? @juanma_rguez @HRCHollywoodFL pic.twitter.com/G7JSim8Gmu
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