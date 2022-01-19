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Робиньо получил девять лет тюрьмы в Италии за групповое изнасилование

Общие новости
(2 голосов)

Экс-футболист должен отбыть наказание в Италии

Робиньо получил девять лет тюрьмы в Италии за групповое изнасилование

Новина українською

Нападающий Робиньо, который ранее выступал за "Реал", "Манчестер Сити" и "Милан", получил девять лет тюрьмы в Италии, сообщает O Globo.

Срок заключения футболисту назначили еще в 2017 году, однако его адвокаты пытались оспорить данное решение суда. В последней инстанции защитникам Робиньо не удалось добиться желаемого и приговор был утвержден.

Робиньо наказали за групповое изнасилование, совершенное в 2013 году. Футболист и еще несколько человек изнасиловали албанскую девушку в Италии.

Сейчас футболист проживает в Бразилии. И страна не практикует выдачу преступников другим государствам.

Итальянский суд будет добиваться, чтобы спортсмен отбыл тюремный срок в Южной Америке.

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В статье: Робиньо
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Источник:
ge.globo.com

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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
19.01.2022 в 19:58
не понимаю сути. чувак миллионер, может себе позволить за деньги купить множество девок, какой смысл участвовать в этом дворовом босяцком изнасиловании?
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.01.2022 в 19:30
Никто его там, к сожалению, не посадит.
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