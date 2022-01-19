Робиньо получил девять лет тюрьмы в Италии за групповое изнасилование

Нападающий Робиньо, который ранее выступал за "Реал", "Манчестер Сити" и "Милан", получил девять лет тюрьмы в Италии, сообщает O Globo.

Срок заключения футболисту назначили еще в 2017 году, однако его адвокаты пытались оспорить данное решение суда. В последней инстанции защитникам Робиньо не удалось добиться желаемого и приговор был утвержден.

Робиньо наказали за групповое изнасилование, совершенное в 2013 году. Футболист и еще несколько человек изнасиловали албанскую девушку в Италии.

Сейчас футболист проживает в Бразилии. И страна не практикует выдачу преступников другим государствам.

Итальянский суд будет добиваться, чтобы спортсмен отбыл тюремный срок в Южной Америке.