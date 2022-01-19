Робиньо получил девять лет тюрьмы в Италии за групповое изнасилование
Экс-футболист должен отбыть наказание в Италии
Нападающий Робиньо, который ранее выступал за "Реал", "Манчестер Сити" и "Милан", получил девять лет тюрьмы в Италии, сообщает O Globo.
Срок заключения футболисту назначили еще в 2017 году, однако его адвокаты пытались оспорить данное решение суда. В последней инстанции защитникам Робиньо не удалось добиться желаемого и приговор был утвержден.
Робиньо наказали за групповое изнасилование, совершенное в 2013 году. Футболист и еще несколько человек изнасиловали албанскую девушку в Италии.
Сейчас футболист проживает в Бразилии. И страна не практикует выдачу преступников другим государствам.
Итальянский суд будет добиваться, чтобы спортсмен отбыл тюремный срок в Южной Америке.
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