Мино Райола попал в реанимацию из-за болезни легких

Известный футбольный агент Мино Райола угодил в больницу. По информации немецкого издания Bild, 54-летний специалист уже пару недель находится в одной из клиник Милана по причине болезни легких.

Как сообщает источник, Райола сейчас в реанимации, однако его состояние в последние дни действительно немного улучшилось. На прошлой неделе сообщалось, что Мино проходит плановое медицинское обследование, в рамках которого ему потребуется хирургическое вмешательство. Тем не менее, операции не было – просто медосмотр потребовал анестезии. На данный момент точно известно, что агенту нельзя совершать перелеты.

Напомним, Райола – агент Эрлинга Холанда, Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Джанлуиджи Доннаруммы и многих других.