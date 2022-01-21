Мино Райола попал в реанимацию из-за болезни легких
Другу Златана уже лучше
Getty Images / Global Images Ukraine
Известный футбольный агент Мино Райола угодил в больницу. По информации немецкого издания Bild, 54-летний специалист уже пару недель находится в одной из клиник Милана по причине болезни легких.
Как сообщает источник, Райола сейчас в реанимации, однако его состояние в последние дни действительно немного улучшилось. На прошлой неделе сообщалось, что Мино проходит плановое медицинское обследование, в рамках которого ему потребуется хирургическое вмешательство. Тем не менее, операции не было – просто медосмотр потребовал анестезии. На данный момент точно известно, что агенту нельзя совершать перелеты.
Напомним, Райола – агент Эрлинга Холанда, Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Джанлуиджи Доннаруммы и многих других.
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