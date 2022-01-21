С морковкой в зубах. Эрлинг Холанд эффектно раздал автографы своим фанатам прямо из машины
Может, именно в этом и заключается голевой секрет норвежца
Getty Images / Global Images Ukraine
В Интернете с огромной силой завирусился ролик, на котором можно увидеть форварда "Боруссии Д" Эрлинга Холанда, раздающего автографы болельщикам прямо из автомобиля. От норвежца буквально разило тотальным спокойствием, при этом он, как ни в чем не бывало, жевал… морковку.
Just Erling Haaland doing his best Bugs Bunny impression on the way to training. ????????pic.twitter.com/YIzHsj1oB3— MaximBet (@MaximBetUSA) January 20, 2022
Напомним, 29 декабря 2019 года клуб из Дортмунда объявил о подписании контракта с Холандом до 2024 года. В текущем сезоне он забил 15 голов в 13 матчах Бундеслиги, трижды отличился в трех матчах Лиги Чемпионов, а также забил четыре гола в двух поединках Кубка Германии.
Портал Transfermarkt оценивает Холанда в 150 млн евро. В последнее время активизировались слухи о том, что Эрлинг в следующем сезоне перейдет в один из испанских грандов. Впрочем, им также интересуются в Англии и Париже.
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