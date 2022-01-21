Пеле снова госпитализировали для прохождения курса химиотерапии

Пеле вернулся в больницу, чтобы продолжить курс химиотерапии, который он проходил, начиная с конца 2021 года, сообщает ESPN. 81-летний бразилец пройдет обследование, чтобы установить, на какой стадии находится его онкологическое заболевание.

Сообщается, что врачи определят, где именно находится опухоль, сделают выводы о ее размерах, а также проверят, развивается ли она.

У Пеле несколько опухолей: в кишечнике, в легком и в печени. Однако бразилец находится в стабильном состоянии, за ним наблюдают врачи.

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Напомним, что в сентябре 2021 года Пеле удаляли опухоль в толстой кишке.