  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Пеле снова госпитализировали для прохождения курса химиотерапии

Общие новости
(1 голосов)

Состояние легенды стабильно

Пеле снова госпитализировали для прохождения курса химиотерапии

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Пеле вернулся в больницу, чтобы продолжить курс химиотерапии, который он проходил, начиная с конца 2021 года, сообщает ESPN. 81-летний бразилец пройдет обследование, чтобы установить, на какой стадии находится его онкологическое заболевание.

Сообщается, что врачи определят, где именно находится опухоль, сделают выводы о ее размерах, а также проверят, развивается ли она.

У Пеле несколько опухолей: в кишечнике, в легком и в печени. Однако бразилец находится в стабильном состоянии, за ним наблюдают врачи.

Читайте такжеЛегендарного Пеле выписали из больницы после месяца госпитализации

Напомним, что в сентябре 2021 года Пеле удаляли опухоль в толстой кишке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пеле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
espn.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...