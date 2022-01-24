  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Друг Месси, кусачий или просто El Pistolero. Сегодня празднует юбилей Луис Суарес

Общие новости
(1 голосов)

Один из лучших нападающих в истории футбола

Друг Месси, кусачий или просто El Pistolero. Сегодня празднует юбилей Луис Суарес

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Луис Альберто Суарес Диас родился 24 января 1987-го в Сальто. Сегодня форварду мадридского "Атлетико" и сборной Уругвая исполняется 35 лет. Суарес – воспитанник "Насьоналя" из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом страны в 2006-м. В возрасте 19 лет перебрался в голландский "Гронинген".

Также защищал цвета "Аякса" и "Ливерпуля". В июле 2014 года было объявлено о переходе форварда в "Барселону" за 81 миллион евро. Трансфер Суареса на тот момент стал самым дорогим в истории клуба и третьим по стоимости в истории мирового футбола.

Отметим, что также сегодня Дни рождения празднуют бывший украинский защитник Виталий Мандзюк и экс-тренер сборной Франции Раймон Доменек.

Читайте такжеСобирая мини-Ливерпуль в Бирмингеме. Джеррард пригласил в Виллу экс-форварда мерсисайдцев

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Луис Суарес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...