Друг Месси, кусачий или просто El Pistolero. Сегодня празднует юбилей Луис Суарес

Луис Альберто Суарес Диас родился 24 января 1987-го в Сальто. Сегодня форварду мадридского "Атлетико" и сборной Уругвая исполняется 35 лет. Суарес – воспитанник "Насьоналя" из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом страны в 2006-м. В возрасте 19 лет перебрался в голландский "Гронинген".

One of the greatest strikers of the 21st century ????



Happy birthday @LuisSuarez9 ???????????? pic.twitter.com/J1gWxpjWcG — LiveScore (@livescore) January 24, 2022

Также защищал цвета "Аякса" и "Ливерпуля". В июле 2014 года было объявлено о переходе форварда в "Барселону" за 81 миллион евро. Трансфер Суареса на тот момент стал самым дорогим в истории клуба и третьим по стоимости в истории мирового футбола.

Отметим, что также сегодня Дни рождения празднуют бывший украинский защитник Виталий Мандзюк и экс-тренер сборной Франции Раймон Доменек.