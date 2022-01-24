Друг Месси, кусачий или просто El Pistolero. Сегодня празднует юбилей Луис Суарес
Один из лучших нападающих в истории футбола
Getty Images / Global Images Ukraine
Луис Альберто Суарес Диас родился 24 января 1987-го в Сальто. Сегодня форварду мадридского "Атлетико" и сборной Уругвая исполняется 35 лет. Суарес – воспитанник "Насьоналя" из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом страны в 2006-м. В возрасте 19 лет перебрался в голландский "Гронинген".
One of the greatest strikers of the 21st century ????— LiveScore (@livescore) January 24, 2022
Happy birthday @LuisSuarez9 ???????????? pic.twitter.com/J1gWxpjWcG
Также защищал цвета "Аякса" и "Ливерпуля". В июле 2014 года было объявлено о переходе форварда в "Барселону" за 81 миллион евро. Трансфер Суареса на тот момент стал самым дорогим в истории клуба и третьим по стоимости в истории мирового футбола.
Отметим, что также сегодня Дни рождения празднуют бывший украинский защитник Виталий Мандзюк и экс-тренер сборной Франции Раймон Доменек.
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