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СМИ назвали еще одного кандидата на пост главного тренера сборной Польши

Общие новости
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Не Андреем Шевченко единым

СМИ назвали еще одного кандидата на пост главного тренера сборной Польши

Фото: sport.interia.pl

Новина українською

Главным кандидатом на пост тренера сборной Польши стал Ян Урбан, пишет Tribuna.com. В настоящее время 59-летний специалист работает с ФК "Гурник" из города Забже.

Как пишет Tribuna.com, президент Федерации футбола Польши Цезарий Кулеша проведет переговоры с наставником в Турции, где "Гурник" проводит сборы. Команда занимает 7-е место в чемпионате Польши.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Украины и "Дженоа" Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши.

Польский ресурс Przeglad Sportowy в свою очередь отмечает, что у Шевченко мало времени, чтобы уладить вопросы по контракту с "Дженоа". О назначении нового тренера должны объявить 31 января.

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В статье: Андрей Шевченко Национальная сборная Польши Гурник (Забже) Ян Урбан
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Источник:
Tribuna.com

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