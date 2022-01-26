Горы денег для Шевы, победа Динамо, Шахтер отдает украинца в Бордо. Главные новости за 25 января

Польские СМИ пишут, что Андрей Шевченко в случае назначения тренером сборной Польши будет получать зарплату не от федерации футбола, а от некоей госкорпорации. Подобный фокус поляки уже проворачивали с Лео Бенхаккером. Если это случится, Шевченко станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров сборных в Европе. Ранее польское правительство обещало выделить на профессиональный спорт аж 120 млн евро.

Подопечные Мирчи Луческу продолжают разминаться на испанских полупрофессионалах. Вчера от "Динамо" пострадала "Мурсия" из 4-го дивизиона - 3:1. Киевляне пропустили первыми, но взяли свое благодаря голам Кулача, Шапаренко и Буяльского. Выглядела команда очень уставшей - сразу видно, что занятия у 76-летнего тренера не сахар, и нагрузки он дает внушительные.

Антони перешел в "Севилью" до конца сезона на правах аренды без права выкупа. По слухам, его приход обойдется испанцам в 6-7 млн евро. В текущем сезоне Марсьяль выпал из основной обоймы "МЮ", так что его желание поменять обстановку понятно. Касательно "Севильи", то она очевидно рассчитывает с помощью Антони побороться за титул с "Реалом", от которого отстает лишь на 4 очка.

Вчера на КАН обошлось без сенсаций - фавориты по делу взяли свое. Сенегал победил 2:0 Кабо-Верде, который играл очень грубо и заканчивал матч вдевятером. Марокко же помучился против скромного Малави, но вырвал свое благодаря гениальному удару издали от Ашрафа Хакими - 2:1. Соперники Сенегала и Марокко по 1/4 финала КАН определятся сегодня.

Даниил Игнатенко первую половину сезона продуктивно провел в аренде в "Днепре-1" и, похоже, наиграл на повышение. СМИ пишут, что он переберется до конца сезона в "Бордо" на правах аренды с правом выкупа за 2-3 млн евро. 24-летний опорник силен, прежде всего, в обороне - то, что надо жирондинцам, которые плетутся 17-ми в Лиге 1 и рискуют вылететь по итогам сезона.

Единый пул все ближе. Вчера представители Setanta провели встречу с руководителями УПЛ, на которой выразили заинтересованность как в правах на показ матчей внутри страны, так и за рубежом. Прямо сейчас Setanta транслирует в Украине АПЛ, Бундеслигу, чемпионаты Шотландии и Бельгии - УПЛ бы значительно увеличила ее аудиторию. Впрочем, борьба предстоит серьезная - также украинский чемпионат интересен MEGOGO и ТК Футбол.