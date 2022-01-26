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Акулы тренерского цеха: Моуриньо, Гасперини и Роджерс празднуют День рождения

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Сразу три наставника

Акулы тренерского цеха: Моуриньо, Гасперини и Роджерс празднуют День рождения

Getty Images / Global Images Ukraine

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Жозе Мариу душ Сантуш Моуриньо Фелиш родился 26 января 1963 года в Сетубале. Сегодня португальцу исполняется 59 лет. "Особенный" работал в "Барселоне", "Бенфике", "Порту", "Челси", "Интере", "Реале", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэме" Практически везде тренер добивался больших успехов, правда, этого нельзя сказать про поздний период его карьеры. На данный момент тренирует "Рому".

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Брендан Роджерс родился 26 января 1973 года в Карнлоу. Сегодня североирландскому менеджеру исполняется 49 лет. С 26 февраля 2019-го он возглавляет "Лестер" (Кубок и Суперкубок Англии), до этого работал в "Селтике", "Ливерпуле", "Суонси", "Рединге", "Уотфорде" и академии "Челси". С клубом из Глазго выиграл все на локальной арене.

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Джан Пьеро Гасперини родился также 26 января, но 1958-го (64 года), в Грульяско (Турин). Итальянец долгое время тренировал молодежь в "Ювентусе", после чего возглавлял "Кротоне", "Дженоа", "Интер" и "Палермо". Сейчас алленаторе работает в "Аталанте" и регулярно получает комплименты за стиль, который он привил команде из Бергамо.

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В статье: Жозе Моуриньо Брендан Роджерс Джан Пьеро Гасперини
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