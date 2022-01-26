  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Секс за место в сборной. Задержан глава лиги Габона – он обвиняется в насилии над юными игроками

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Ужас, не иначе

Секс за место в сборной. Задержан глава лиги Габона – он обвиняется в насилии над юными игроками

No credit

Новина українською

Президент высшей лиги Габона Серж Момбо был задержан правоохранительными органами. По информации журналиста Ромена Молины и издания The Guardian, арест был произведен по возвращении главы в Либревиль после вылета национальной команды с Кубка Африки.

Сообщается, что президент футбольной лиги обвиняется в сексуальном насилии над юными кандидатами в сборную Габона. Серж требовал от игроков сексуальные контакты за место в командах разного возрастного уровня.

Также Момбо помогал экс-наставнику сборной Габона U-17 Патрику Ассуму Эйи совращать несовершеннолетних футболистов. Сам Серж все отрицает.

Читайте такжеОдноклубник Зинченко переведен в одну из самых строгих тюрем Англии

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Габон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
theguardian.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...