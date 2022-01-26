Секс за место в сборной. Задержан глава лиги Габона – он обвиняется в насилии над юными игроками
Ужас, не иначе
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Президент высшей лиги Габона Серж Момбо был задержан правоохранительными органами. По информации журналиста Ромена Молины и издания The Guardian, арест был произведен по возвращении главы в Либревиль после вылета национальной команды с Кубка Африки.
Сообщается, что президент футбольной лиги обвиняется в сексуальном насилии над юными кандидатами в сборную Габона. Серж требовал от игроков сексуальные контакты за место в командах разного возрастного уровня.
Также Момбо помогал экс-наставнику сборной Габона U-17 Патрику Ассуму Эйи совращать несовершеннолетних футболистов. Сам Серж все отрицает.
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