Секс за место в сборной. Задержан глава лиги Габона – он обвиняется в насилии над юными игроками

Президент высшей лиги Габона Серж Момбо был задержан правоохранительными органами. По информации журналиста Ромена Молины и издания The Guardian, арест был произведен по возвращении главы в Либревиль после вылета национальной команды с Кубка Африки.

Сообщается, что президент футбольной лиги обвиняется в сексуальном насилии над юными кандидатами в сборную Габона. Серж требовал от игроков сексуальные контакты за место в командах разного возрастного уровня.

Также Момбо помогал экс-наставнику сборной Габона U-17 Патрику Ассуму Эйи совращать несовершеннолетних футболистов. Сам Серж все отрицает.