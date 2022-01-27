Успех Салаха на КАН, ультиматум для Дембеле и будущее Шевы. Главные новости за 26 января

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 26 января.

Евгений Коноплянка в ближайшие время сменит команду. В ближайшие день-два вингер “Шахтёра” разорвет контракт с донецким клубом, сообщает журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас. По информации инсайдера, у Коноплянки есть два варианта продолжения карьеры: австрийский ЛАСК и неназванный клуб турецкой Суперлиги. При этом ЛАСК готов гарантировать 32-летнему футболисту место в основном составе, что очень важно для Евгения, который хочет вернуться в сборную Украины. В текущем сезоне Коноплянка отыграл всего 47 минут.

Андрей Шевченко остается одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Польши. Как сообщает издание Sport.pl, сейчас тренер занят переговорами с "Дженоа" о досрочном расторжении контракта. Напомним, "Дженоа" продолжает платить украинцу зарплату. Шевченко, в свою очередь, надеется договориться о разрыве договора с меньшей компенсацией, чтобы наставник сразу мог взяться к работе со сборной Польши. Предварительно Шевченко и Польский футбольный союз уже обо всем договорились. Напомним, что в Польше, которая сыграет с Россией в плей-офф отбора ЧМ-2022, обещают назвать нового главного тренера сборной 31 января.

Определились все участники 1/4 финала Кубка африканских наций. Последними в четвертьфинал пробились сборные Египта и Экваториальной Гвинеи. “Фараоны” одолели звёздную команду Кот-д’Ивуара, а гвинейцы прошли Мали. Обе игры закончились послематчевой серией 11-метровых после нулей в основное и дополнительное время. Счёт в серии пенальти тоже идентичный – 6:5. В воскресенье Египет сыграет с Марокко, а Экваториальная Гвинея поспорит с Сенегалом за путёвки в полуфинал.

Агент вингера "Барселоны" Усмана Дембеле Мусса Сиссоко встретился с главным тренером команды Хави Эрнандесом, сообщает Marca. Испанец ясно дал понять, что если игрок не продлит соглашение и не уйдет до 31 января, он не сыграет за клуб до окончания контракта. На вопрос о том, что будет, если игрок не выполнит ни одно из условий Хави ответил: "Если он не примет один из этих двух вариантов, он больше не будет играть за “клуб". Ранее появилась информация, что Сиссоко звонил спортивный директор "ПСЖ" Леонардо, когда первый выходил из аэропорта в Барселоне.

Никлас Зюле летом станет ещё одним звёздным игроком на рынке свободных агентов. Председатель правления "Баварии" Оливер Кан подтвердил информацию о том, что защитник покинет мюнхенский клуб по окончании этого сезона. "Переговоры с Никласом тянулись очень долго. Мы сделали ему предложение. Он от него отказался. Он хочет покинуть клуб по окончании сезона", — приводит слова Кана "твиттер" Bayern & Germany. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 18 матчах чемпионата Германии и отдал 1 результативную передачу. Ранее сам Зюле заявлял о мечте выступать в АПЛ. В Англии давний интерес к Зюле имеет “Челси”.