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Журналист: Экс-игрок Шахтера войдет в тренерский штаб Шевченко в сборной Польши

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Журналист: Экс-игрок Шахтера войдет в тренерский штаб Шевченко в сборной Польши

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший опорный полузащитник донецкого "Шахтера" Мариуш Левандовский может войти в тренерский штаб украинского специалиста Андрея Николаевича Шевченко в национальной сборной Польши, об этом сообщает журналист Роман Колтон в своем Твиттере.

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По информации источника, если Шевченко все-таки подпишет контракт с руководством Кадры, то экс-игрок "горняков" станет одним из его помощников.

Напомним, Левандовский выступал за "Шахтер" с 2001-го по 2010-й год. Цвета Кадры Мариуш защищал с 2002-го по 2013-й год. Карьеру тренера поляк начал в 2017-м в клубе "Заглембе". Второй и пока последней его командой была "Термалица".

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Отметим, что 24 марта сборная Польши сыграет полуфинальный стыковой матч против сборной России за право выйти в финальную стадию ЧМ-2022 в Катаре.

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В статье: Андрей Шевченко Польша Мариуш Левандовски
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