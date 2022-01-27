Журналист: Экс-игрок Шахтера войдет в тренерский штаб Шевченко в сборной Польши

Бывший опорный полузащитник донецкого "Шахтера" Мариуш Левандовский может войти в тренерский штаб украинского специалиста Андрея Николаевича Шевченко в национальной сборной Польши, об этом сообщает журналист Роман Колтон в своем Твиттере.

По информации источника, если Шевченко все-таки подпишет контракт с руководством Кадры, то экс-игрок "горняков" станет одним из его помощников.

Słyszę, że gdyby udało się wypracować porozumienie z Andrjem Szewcznką, to do sztabu trafi Lewandowski, Mariusz Lewandowski... Szewa pod lupą Marka Marciniaka (trener analityk) i @MartiLepa ????️⚽️???????? @PrawdaFutbolu na YT link do godzinnej rozmowy ???? https://t.co/t6c8EL4NT8 — Roman Kołtoń (@KoltonRoman) January 26, 2022

Напомним, Левандовский выступал за "Шахтер" с 2001-го по 2010-й год. Цвета Кадры Мариуш защищал с 2002-го по 2013-й год. Карьеру тренера поляк начал в 2017-м в клубе "Заглембе". Второй и пока последней его командой была "Термалица".

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Отметим, что 24 марта сборная Польши сыграет полуфинальный стыковой матч против сборной России за право выйти в финальную стадию ЧМ-2022 в Катаре.