Журналист: Экс-игрок Шахтера войдет в тренерский штаб Шевченко в сборной Польши

Бывший опорный полузащитник донецкого "Шахтера" Мариуш Левандовский может войти в тренерский штаб украинского специалиста Андрея Николаевича Шевченко в национальной сборной Польши, об этом сообщает журналист Роман Колтон в своем Твиттере.

По информации источника, если Шевченко все-таки подпишет контракт с руководством Кадры, то экс-игрок "горняков" станет одним из его помощников.

Słyszę, że gdyby udało się wypracować porozumienie z Andrjem Szewcznką, to do sztabu trafi Lewandowski, Mariusz Lewandowski... Szewa pod lupą Marka Marciniaka (trener analityk) i @MartiLepa ????️⚽️???????? @PrawdaFutbolu na YT link do godzinnej rozmowy ???? https://t.co/t6c8EL4NT8