Месси и Бензема для Эрлинга равны. Холанд назвал лучших футболистов мира
Первый, безальтернативно, польский идол
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд ответил на вопрос журналиста по поводу лучших футболистов мира в 2021 году. Цитирует нападающего портал Sky Sports.
"Это хороший вопрос, но я думаю, что следует поставить Роберта Левандовского на первое место. Карим Бензема, как мне лично кажется, тоже замечательно играет, но так же великолепен и Лионель Месси. Поэтому француз и аргентинец у меня поделят 2-3-е места".
Портал Transfermarkt оценивает Холанда в 150 млн евро. В последнее время активизировались слухи о том, что Эрлинг в следующем сезоне перейдет в один испанских грандов. Впрочем, им также интересуются в Англии и Париже.
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