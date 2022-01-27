Месси и Бензема для Эрлинга равны. Холанд назвал лучших футболистов мира

Форвард дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд ответил на вопрос журналиста по поводу лучших футболистов мира в 2021 году. Цитирует нападающего портал Sky Sports.

"Это хороший вопрос, но я думаю, что следует поставить Роберта Левандовского на первое место. Карим Бензема, как мне лично кажется, тоже замечательно играет, но так же великолепен и Лионель Месси. Поэтому француз и аргентинец у меня поделят 2-3-е места".

Портал Transfermarkt оценивает Холанда в 150 млн евро. В последнее время активизировались слухи о том, что Эрлинг в следующем сезоне перейдет в один испанских грандов. Впрочем, им также интересуются в Англии и Париже.