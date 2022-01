Реал и Барселона отстают. В Euromericas сообщили, какой топ-клуб – лидер по продажам футболок

Сертифицированная ФИФА компания Euromericas Sport Marketing подсчитала, что мюнхенская "Бавария" продала 3,2 миллиона джерси в 2021 году – больше, чем какой-либо другой футбольный клуб.

На второй позиции – мадридский "Реал" с 3 миллионами футболок, сразу за "меренгами" расположились английские "Ливерпуль" (2,4 млн) и "Манчестер Юнайтед" (1,95). Отметим, что "Ювентус" – единственная итальянская команда в верхней десятке (5-е место, 1,42 млн).

Лишь на 6-й позиции в ТОП-10 находится каталонская "Барселона", "сине-гранатовых" футболок в прошлом году было продано в количестве 1,34 млн. Тем не менее, отстал от испанского гранда победитель ЛЧ "Челси" – 1,31 млн. Лишь замкнули список "ПСЖ" и "Манчестер Сити".

Важно понимать, что после ограничений на посещение стадионов во время пандемии продажа футболок стала одной из самых важных статей дохода для европейских клубов.

