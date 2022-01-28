"Он назвал меня ослом после этого". Экс-игрок Ливерпуля – о реакции Месси на критику
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FC Barcelona
Бывший защитник "Ливерпуля" и национальной сборной Англии Джейми Каррагер рассказал о сообщении, которое ему отправил в Direct Instagram нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси.
"Месси совсем мной недоволен. В начале сезона я говорил, что не считаю трансфер Роналду в "МЮ" хорошим. И привел в пример Месси и "ПСЖ". Все аналогично – я не думаю, что подписание Месси в "ПСЖ" было хорошей идеей. Все это происходило в эфире Monday Night Football".
"В общем, я не буду показывать личные сообщение, но по факту он просто назвал меня ослом после этой критики. Тем не менее, я надеюсь, что он продолжает смотреть нашу программу. Лео, знай, я люблю тебя".
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