  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"Он назвал меня ослом после этого". Экс-игрок Ливерпуля – о реакции Месси на критику

Общие новости
(1 голосов)

Очень интересно

"Он назвал меня ослом после этого". Экс-игрок Ливерпуля – о реакции Месси на критику

FC Barcelona

Новина українською

Бывший защитник "Ливерпуля" и национальной сборной Англии Джейми Каррагер рассказал о сообщении, которое ему отправил в Direct Instagram нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси.

"Месси совсем мной недоволен. В начале сезона я говорил, что не считаю трансфер Роналду в "МЮ" хорошим. И привел в пример Месси и "ПСЖ". Все аналогично – я не думаю, что подписание Месси в "ПСЖ" было хорошей идеей. Все это происходило в эфире Monday Night Football".

"В общем, я не буду показывать личные сообщение, но по факту он просто назвал меня ослом после этой критики. Тем не менее, я надеюсь, что он продолжает смотреть нашу программу. Лео, знай, я люблю тебя".

Читайте такжеА был ли он в тени Джеррарда? Сегодня празднует День рождения Джейми Каррагер

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Джейми Каррагер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
marca.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
NORDOS
28.01.2022 в 14:06
аутіст ще й інтернетний маніяк
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...