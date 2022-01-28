Давно ходили в кино? Дарим билеты на фильм "Я - Златан" всего за один клик!
Сразу шесть пар билетов!
Как давно вы ходили в кино? Мы дарим вам такую возможность абсолютно бесплатно и без труда! Даже не придется тратить зеленую тысячу! UA-Футбол вместе с нашими очень добрыми друзьями, всеукраинским кинодистрибьютором "Своє кіно", разыгрывает сразу три пары билетов на фильм "Я - Златан", премьера которого состоится 3 февраля!
Что нужно, чтобы выиграть билеты?
В телеграмме: подписаться на наш канал и нажать "Принять участие"!
В фейсбуке: вы должны быть подписаны на нашу страницу и поставить в комментариях "+"!
Победителей определим 4 февраля, поэтому уже на следующих выходных вы сможете пойти на фильм о Златане!
ВАЖНО! Убедитесь, что в вашем городе фильм будет идти в прокате! Во всех крупных городах фильм будут обязательно показывать большие сети!
Удачи!
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