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Ещё один кандидат? Сборную Польши может возглавить экс-тренер Легии

Общие новости
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Уже не Навалка

Ещё один кандидат? Сборную Польши может возглавить экс-тренер Легии

Getty Images

Новина українською

Польские СМИ сообщают, что сборную Польши возглавит бывший главный тренер "Легии" Чеслав Михневич. О его назначении планируют объявить 31 января.

С Михневичем будет заключен краткосрочный контракт, и основной задачей при этом будет победа в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. Как известно, 24 марта Польша сыграет с Россией.

В последнее время Польский футбольный союз активно искал замену Паулу Соузе и был близок к заключению контракта с Андреем Шевченко и Адамом Навалкой.

Добавим, что Михневич покинул "Легию" в конце октября. При этом в Лиге Европы команда обыграла московский "Спартак" (1:0) в матче группового этапа турнира.

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В статье: Легия (Варшава) Национальная сборная Польши Чеслав Михневич
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Источник:
Meczyki

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