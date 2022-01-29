Ещё один кандидат? Сборную Польши может возглавить экс-тренер Легии
Уже не Навалка
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Польские СМИ сообщают, что сборную Польши возглавит бывший главный тренер "Легии" Чеслав Михневич. О его назначении планируют объявить 31 января.
С Михневичем будет заключен краткосрочный контракт, и основной задачей при этом будет победа в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. Как известно, 24 марта Польша сыграет с Россией.
В последнее время Польский футбольный союз активно искал замену Паулу Соузе и был близок к заключению контракта с Андреем Шевченко и Адамом Навалкой.
Добавим, что Михневич покинул "Легию" в конце октября. При этом в Лиге Европы команда обыграла московский "Спартак" (1:0) в матче группового этапа турнира.
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