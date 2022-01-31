Лига шампиньонов. УЕФА подала в суд на немецкую пиццерию
Серьезный судебный процесс
Фото: facebook.com/PizzaWolke / Автор неизвестен
УЕФА подал в суд на пиццерию "Pizza Wolke" из немецкого города Гисен. Причина иска – название одной из пицц – "Champignons League" ("Лига Шампиньонов"). Организация считает такой нейминг нарушением лицензионных прав, из-за очевидного сходства с названием турнира ("Лига Чемпионов").
Об инциденте сообщила команда пиццерии на своей странице в Instagram, опубликовав письмо из суда. К самому происшествию они отнеслись с юмором: "Мы польщены! Как фанаты футбола! Реклама от УЕФА?".
Представители пиццерии считают, что находятся на верном пути и не намерены прекращать работу.
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