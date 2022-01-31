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Лига шампиньонов. УЕФА подала в суд на немецкую пиццерию

Общие новости
(2 голосов)

Серьезный судебный процесс

Лига шампиньонов. УЕФА подала в суд на немецкую пиццерию

Фото: facebook.com/PizzaWolke / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

УЕФА подал в суд на пиццерию "Pizza Wolke" из немецкого города Гисен. Причина иска – название одной из пицц – "Champignons League" ("Лига Шампиньонов"). Организация считает такой нейминг нарушением лицензионных прав, из-за очевидного сходства с названием турнира ("Лига Чемпионов").

Об инциденте сообщила команда пиццерии на своей странице в Instagram, опубликовав письмо из суда. К самому происшествию они отнеслись с юмором: "Мы польщены! Как фанаты футбола! Реклама от УЕФА?".

Представители пиццерии считают, что находятся на верном пути и не намерены прекращать работу.

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В статье: УЕФА
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.01.2022 в 19:45
Вот куда Динамо может попасть в этом сезоне!
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+2
-3
Лекарь (село Дарница)
31.01.2022 в 20:01
Кто про что, а вшивый - про баню.
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+1
-3
KadimXa (Харьков)
31.01.2022 в 19:41
Как же УЕФА любит деньги....Ищут любую возможность с кого-то из сбить.
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+2
-2


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