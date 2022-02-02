Украина - Россия в футзале, Зинченко вернулся, Почеттино обречен. Главные новости за 1 февраля

Россия убедительно переиграла Грузию (3:1) в 1/4 финала Евро, и теперь ее следующий соперник - Украина. Такого матча в футболе мы не увидим - ФИФА разводит команды из-за войны. В футзале, видно, другие правила. В общем, в пятницу, 4 февраля, в 21:00 по Киеву начнется едва ли не главный матч в истории украинской футзальной сборной. Верим в команду!

Украинец вчера объявил, что возвращается к полноценным тренировкам с "Ман Сити". Весь январь он пропустил из-за коронавируса - судя по всему, болезнь прошла с осложнениями. Не сказать, что Александр - игрок основы "Горожан", но впереди у команды Гвардиолы много турниров, и ротация еще как пригодится. Ближайший матч - против "Фулхэма" в Кубке - сыграют 5 февраля.

"Канониров" можно поздравить - в год габонец зарабатывал на "Эмирейтс" 25 млн фунтов, а играл, как попало. То, что он согласился добровольно расторгнуть такой контракт - фантастика. Видно, мало пока Обамеянгу одних лишь денег - хочет вернуть вкус к футболу. Вчера его заметили на тренировке "Барсы" - ожидается, что уже сегодня стороны подпишут контракт до конца сезона с опцией продления еще на один.

По крайней мере, такое пишут французские СМИ. Позавчера Париж сенсационно вылетел из Кубка Франции, проиграв по пенальти "Ницце", и это еще понизило и без того невысокие акции Почеттино. Игры-то нет; Месси еще не забивал в новом году; Мбаппе мыслями уже в "Реале". В общем, катастрофа. Теоретично исправить положение еще может ЛЧ, но, похоже, сами боссы "ПСЖ" в это не верят, раз уже готовятся к смене тренера.

В 11-й раз в своей истории команда Южной Кореи сыграет на мундиале, и вряд ли этому хоть кто-нибудь удивился. Все же отбор в Азии не пестрит интересными сборными, а тут вам Сон Хын Мин собственной персоной - естественно, он перемолол обороны китайцев, вьетнамцев и прочих футбольных "малышей". Таким образом, уже известны 15 команд-участниц ЧМ-2022; осталось определить еще 17.

Дзампарини умер на 81-м году жизни - причиной смерти называют перитонит. Именно под его руководством в 2002-18 годах "Палермо" пережил свои лучшие годы - регулярно играл в Серии А и еврокубках, доходил до финала Кубка Италии, приглашал звезд, как Пауло Дибала, Хавьер Пасторе и Эдинсон Кавани. Еще больше Дзампарини прославился частыми сменами тренеров - за 16 лет их накопилось более 40. Вечная память.