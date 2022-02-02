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Украина - Россия в футзале, Зинченко вернулся, Почеттино обречен. Главные новости за 1 февраля

Общие новости
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UA-Футбол подготовил для вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 1 февраля

Украина - Россия в футзале, Зинченко вернулся, Почеттино обречен. Главные новости за 1 февраля

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Will Matthews/MI News/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

Украина сыграет с Россией в полуфинале футзального Евро

Россия убедительно переиграла Грузию (3:1) в 1/4 финала Евро, и теперь ее следующий соперник - Украина. Такого матча в футболе мы не увидим - ФИФА разводит команды из-за войны. В футзале, видно, другие правила. В общем, в пятницу, 4 февраля, в 21:00 по Киеву начнется едва ли не главный матч в истории украинской футзальной сборной. Верим в команду!

Зинченко вернулся к тренировкам после месячного лечения

Украинец вчера объявил, что возвращается к полноценным тренировкам с "Ман Сити". Весь январь он пропустил из-за коронавируса - судя по всему, болезнь прошла с осложнениями. Не сказать, что Александр - игрок основы "Горожан", но впереди у команды Гвардиолы много турниров, и ротация еще как пригодится. Ближайший матч - против "Фулхэма" в Кубке - сыграют 5 февраля.

"Арсенал" расторг контракт с Обамеянгом. Уже сегодня он станет игроком "Барсы"

"Канониров" можно поздравить - в год габонец зарабатывал на "Эмирейтс" 25 млн фунтов, а играл, как попало. То, что он согласился добровольно расторгнуть такой контракт - фантастика. Видно, мало пока Обамеянгу одних лишь денег - хочет вернуть вкус к футболу. Вчера его заметили на тренировке "Барсы" - ожидается, что уже сегодня стороны подпишут контракт до конца сезона с опцией продления еще на один.

Маурисио Почеттино будет уволен из "ПСЖ" по окончании сезона

По крайней мере, такое пишут французские СМИ. Позавчера Париж сенсационно вылетел из Кубка Франции, проиграв по пенальти "Ницце", и это еще понизило и без того невысокие акции Почеттино. Игры-то нет; Месси еще не забивал в новом году; Мбаппе мыслями уже в "Реале". В общем, катастрофа. Теоретично исправить положение еще может ЛЧ, но, похоже, сами боссы "ПСЖ" в это не верят, раз уже готовятся к смене тренера.

Южная Корея - 15-я сборная, вышедшая на чемпионат мира-2022

В 11-й раз в своей истории команда Южной Кореи сыграет на мундиале, и вряд ли этому хоть кто-нибудь удивился. Все же отбор в Азии не пестрит интересными сборными, а тут вам Сон Хын Мин собственной персоной - естественно, он перемолол обороны китайцев, вьетнамцев и прочих футбольных "малышей". Таким образом, уже известны 15 команд-участниц ЧМ-2022; осталось определить еще 17.

Скончался легендарный президент "Палермо" Маурицио Дзампарини

Дзампарини умер на 81-м году жизни - причиной смерти называют перитонит. Именно под его руководством в 2002-18 годах "Палермо" пережил свои лучшие годы - регулярно играл в Серии А и еврокубках, доходил до финала Кубка Италии, приглашал звезд, как Пауло Дибала, Хавьер Пасторе и Эдинсон Кавани. Еще больше Дзампарини прославился частыми сменами тренеров - за 16 лет их накопилось более 40. Вечная память.

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