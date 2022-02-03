Мане в финале КАН, камбек Динамо и новый клуб Марлоса. Главные новости за 2 февраля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 2 февраля.

Сенегал стал первым финалистом Кубка Африканских наций, переиграв Буркина-Фасо (1:3). Главным героем встречи стал вингер "львов Теранги" Садио Мане, записавший на свой счёт гол и результативную передачу. Ещё по мячу записали Абду Диалло и Идрисса Гейе из ПСЖ. У Мане есть шанс встретиться со своим партнёром по "Ливерпулю" Мохамедом Салахом в решающем поединке турнира, если Египет пройдёт хозяйскую команду Сенегала. Второй полуфинал состоится в среду.

"Динамо" продолжает подготовку ко второй части сезона. Киевляне выиграли контрольный матч против белградского "Чукарички", уступая по ходу матча в два мяча. В дебютные 17 минут встречи "Динамо" пропустило дважды, но собралось на последние 20 минут. Шапаренко и Буяльский сравняли счёт, а бразилец Витиньо забил победный на 83-й минуте. 3:2. Следующий контрольный матч уже в пятницу. В соперниках - софийский "Левски".

"Барселона" официально представила Пьера-Эмерика Обамеянга в качестве игрока каталонского клуба. Габонский форвард перешёл в стан "блауграны" на правах свободного агента, предварительно расторгнув контракт с "Арсеналом". Контракт Обамеянга рассчитан до июня 2025 года с опцией клуба прервать соглашение по окончанию нынешнего сезона. Последние два месяца Обамеянг провёл в резерве, попав в опалу главного тренера "канониров" Микеля Артеты.

Защитник "Динамо" Артем Шабанов на постоянной основе перешел в венгерский клуб МОЛ "Фехервар". Контракт с игроком подписан на 2,5 года. Напомним, что Шабанов пришел в "Динамо" в январе 2018 года из донецкого "Олимпика" на правах свободного агента. За это время за киевский клуб провёл 77 матчей, в которых забил 4 голы и отдал 1 ассист. В текущем сезоне принял участие в восьми матчах "Динамо", на его счету один забитый мяч.

Футбольный клуб "Атлетико Паранаэнсе" официально объявил на своем сайте о подписании контракта с украинским футболистом Марлосом. Соглашение с 33-летним исполнителем подписано до конца 2022 года. Он будет играть под 10-м номером. Таким образом, Марлос вернулся в Бразилию, ранее он защищал цвета "Коритибы" и "Сан-Паулу". В Украине хавбек играл за "Металлист" (2012-2014), после чего перебрался в донецкий "Шахтер" (2014-2021).