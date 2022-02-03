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Венсан Абубакар: Салах - хороший игрок, но не на уровне с Мбаппе

Общие новости
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Абубакар сыграет с Мохамедом в Кубке Африканских Наций

Венсан Абубакар: Салах - хороший игрок, но не на уровне с Мбаппе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар накануне матча против сборной Египта высказался об игре Мохамеда Салаха.

"Он проводит хороший сезон в АПЛ и помогает своей сборной выйти в следующее стадии турнира. Салах - хороший игрок, он много забивает, но не могу сказать, что он показывает что-то особенное в матчах. Он хорош в АПЛ, потому что он играет в команде, которая находится на высоком уровне много лет. Он хороший игрок, но не на уровне с Мбаппе", – цитирует Абукбакара RFI.

В нынешнем сезоне Салах сыграл 20 матчей за "Ливерпуль" в АПЛ, забил 20 голов и сделал 9 ассистов, в свою очередь Венсан Абубакар 15 раз выходил на поле в футболке "Аль-Наср Рияд", забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.

Напомним, сборные Камеруна и Египта сегодня проведут полуфинальный матч Кубка африканских наций.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Венсан Абубакар
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