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Автогол года. ВИДЕО, как голкипер в чемпионате Марокко расстрелял свои ворота

Общие новости
(2 голосов)

Надо же так умудриться

Автогол года. ВИДЕО, как голкипер в чемпионате Марокко расстрелял свои ворота

Скриншот

Новина українською

В рамках 16-го тура марокканского чемпионата встречались два аутсайдера: "Рапид Уэд-Зем" принимал "Хассанию Агадир". Гости забили на 21 минуте, и в дальнейшем встретились с натиском на свои ворота, однако у голкипера хозяев были свои планы.

На 80-й минуте поединка Мехди Уая забил курьезный автогол. Голкипер, пытаясь выбить мяч, расстрелял свои же ворота – оставалось только схватиться за голову.

Отметим, что до финального свистка поединка эмоции не смолкли, ведь арбитр удалил сразу трех игроков. В конце концов, "Хассания" победила и покинула зону вылета.

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В статье: видео Ботола
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
05.02.2022 в 16:45
боже, ти деви яке кончене
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0
0
avatar
Карикатурист (Білозерське)
05.02.2022 в 16:06
Ставочка зійшла хлопцеві
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+1
0


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