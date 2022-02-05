Автогол года. ВИДЕО, как голкипер в чемпионате Марокко расстрелял свои ворота

В рамках 16-го тура марокканского чемпионата встречались два аутсайдера: "Рапид Уэд-Зем" принимал "Хассанию Агадир". Гости забили на 21 минуте, и в дальнейшем встретились с натиском на свои ворота, однако у голкипера хозяев были свои планы.

На 80-й минуте поединка Мехди Уая забил курьезный автогол. Голкипер, пытаясь выбить мяч, расстрелял свои же ворота – оставалось только схватиться за голову.

Отметим, что до финального свистка поединка эмоции не смолкли, ведь арбитр удалил сразу трех игроков. В конце концов, "Хассания" победила и покинула зону вылета.