Автогол года. ВИДЕО, как голкипер в чемпионате Марокко расстрелял свои ворота
Надо же так умудриться
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В рамках 16-го тура марокканского чемпионата встречались два аутсайдера: "Рапид Уэд-Зем" принимал "Хассанию Агадир". Гости забили на 21 минуте, и в дальнейшем встретились с натиском на свои ворота, однако у голкипера хозяев были свои планы.
На 80-й минуте поединка Мехди Уая забил курьезный автогол. Голкипер, пытаясь выбить мяч, расстрелял свои же ворота – оставалось только схватиться за голову.
Отметим, что до финального свистка поединка эмоции не смолкли, ведь арбитр удалил сразу трех игроков. В конце концов, "Хассания" победила и покинула зону вылета.
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
05.02.2022 в 16:45
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Карикатурист (Білозерське)
05.02.2022 в 16:06
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